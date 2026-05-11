Galaxy Z TriFold 2 İçin Kritik Patent Sızdı! S26 Ultra'nın Özelliği Geliyor

Samsung, aralık ayında tanıttığı Galaxy Z TriFold’u aynı ay satışa sunmuş ve model büyük ilgi görmüştü. Telefon, stokların tükenmesinin ardından satıştan kaldırılırken gözler de doğal olarak Galaxy Z TriFold 2’ye çevrildi. Yeni modelle ilgili ilk detaylar ortaya çıkmaya başlarken son olarak akıllı telefona ait olduğu iddia edilen yeni bir patent gün yüzüne çıktı. Peki Galaxy Z TriFold 2, S Pen'e sahip olacak mı? Patent bu soruya cevap verdi.

Samsung Galaxy Z TriFold 2, S Pen'e Sahip Olacak mı?

Samsung, ilk Galaxy Z TriFold modelinde dijital kalem olan S Pen’e yer vermemişti. Ancak Galaxy Z TriFold 2’ye ait olduğu düşünülen yeni patent, şirketin ikinci nesil üçe katlanan telefonda S Pen desteği sunmak istediğini gösteriyor. Zaten patentin odağı da doğrudan bu özellik üzerine kurulu.

Patente göre Samsung, S Pen’i telefon katlandığında orta bölümde konumlandırmayı planlıyor. Cihaz açıldığında ise kalem yuvası telefonun en sol tarafında yer alacak. Üçe katlanan ekranı üç ayrı panel gibi düşünürsek S Pen, soldaki panelin sol tarafında bulunacak.

Ancak bildiğiniz üzere S Pen cihazın içinde fiziksel olarak yer kaplayacağı için sol taraftaki ekran biraz daha daraltılmış gibi görünecek. Bu nedenle tasarım ilk bakışta biraz garip durabilir ancak ortaya çıkan patentte tam olarak böyle gösteriliyor.

Tabii Samsung’un ikinci üçe katlanan telefonunu daha ince ve hafif olarak sunmak istediği de biliniyor. Bu nedenle firma, cihazın içinde ekstra yer kaplayacağı için S Pen’e yine yer vermemeyi tercih edebilir. Kaldı ki ortaya çıkan patent de kesin olarak yer alacağı anlamına gelmiyor. Samsung gibi büyük üreticiler her yıl yüzlerce patent alsa da bunların hepsini kullanmıyor.

S Pen Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Bir dijital kalem görevi gören S Pen, kullanıcıların not alma, çizim yapma ve belge düzenleme gibi işlemleri çok daha kolay gerçekleştirmesini sağlıyor. Bildiğiniz üzere parmak ucu sivri olmadığı için ekranda hassas şekilde yazı yazmak oldukça zor oluyor. S Pen ise ince uç yapısı sayesinde çok daha rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Özellikle sık sık not alan kullanıcılar için büyük avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Samsung’un geliştirdiği bu dijital kalem, telefona Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve neredeyse sıfıra yakın gecikme süresiyle çalışıyor. Bu da gerçek bir kalem kullanıyormuş gibi hissettiriyor.

Samsung Galaxy Z TriFold 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z TriFold 2’nin ne zaman tanıtılacağına dair şu an için resmî bir açıklama bulunmuyor. Ancak güvenilir kaynaklara göre telefonun 2027’nin ortalarında duyurulacağı söyleniyor. Yani cihazın tanıtılması için önümüzde yaklaşık bir yıl var.

Samsung’un S Pen desteğiyle ilgili yeni patentler almaya devam etmesi de şirketin hâlâ tasarım üzerinde çalıştığını gösteriyor. Özellikle daha ince ve hafif bir gövde hedeflenirken S Pen cihaz içinde nasıl yer açılacağı büyük merak konusu. Belki de hiç görmeyebiliriz. Seneye hep birlikte öğreneceğiz.

Editörün Yorumu

Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak telefondaki S Pen’i çoğu zaman sadece denemek için kullandığımı söyleyebilirim. Bazen tamamen amaçsız şekilde çizimler yapıyorum ama buna rağmen gerçekten kullanışlı bir aksesuar olduğunu söylemem gerekiyor. Bu nedenle Samsung’un Galaxy Z TriFold 2 modelinde mutlaka S Pen’e yer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle böyle büyük ekranlı bir cihazda kullanıcı deneyimini ciddi şekilde artıracaktır.

Ancak işin diğer tarafında incelik ve hafiflik konusu var. Açık konuşmam gerekirse bana "Daha ince ve hafif bir tasarım mı yoksa S Pen mi?" diye sorarsanız muhtemelen ince ve hafif tasarımı tercih ederim. Tabii bu benim kullanım alışkanlarıma bağlı. Çünkü ben telefonu çizimler yapmak veya sürekli not almak için kullanan biri değilim. Not alan veya çizimler yapan birisi benle aynı fikirde olmayabilir.