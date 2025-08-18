ABD'nin Sır Gibi Sakladığı 6. Nesil Savaş Uçağından İlk Görüntüler Geldi!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve tamamen gizli olarak yürütülen 6. nesil savaş uçağından ilk görüntüler geldi. Merakla beklenen uçak özel manevra kabiliyetleri ve görünmezlik teknolojileri ile adından sıkça söz ettiriyordu. İşte konuyla ilgili detaylar...

F/A-XX: ABD Donanması’nın 6. Nesil Savaş Uçağı Görüntülendi!

ABD Hava Kuvvetleri’nin NGAD (Next Generation Air Dominance) programı kapsamında F-47 gibi insanlı 6. nesil savaş uçakları geliştirilmeye devam ederken ABD Donanması da kendi özel ihtiyaçlarına göre ayrı bir savaş uçağı tasarımı üzerinde çalışıyor. Geliştirilen bu yeni platform F/A-XX adı altında yürütülüyor ve uçak gemilerinden operasyon yapabilen, deniz hedeflerine karşı etkili saldırı kabiliyetine sahip bir sistem olması hedefleniyor.

Northrop Grumman’ın web sitesinde sessizce paylaştığı bir görsel projenin tasarım diline dair ilk ipuçlarını ortaya koydu. Görselde uçağın sadece ön kısmı yer alıyor ancak burun yapısı, gövdeye gömülü hava girişleri ve kanat yerleşimi, uçağın radar izi düşük, gelişmiş stealth (gizlilik) teknolojisine sahip olduğunu gösteriyor. Yapının geniş gövdeli oluşu hem daha fazla yakıt taşıma kapasitesi hem de yüksek menzilli mühimmatlarla görev yapabilme potansiyeli anlamına geliyor.

Özellikle çift tekerlekli ağır iniş takımları bu uçağın uçak gemilerinde sert iniş ve kalkışlara dayanıklı şekilde üretildiğini gösteriyor. Tasarımsal açıdan bakıldığında 1990’larda geliştirilen ancak üretime alınmayan YF-23’ü andıran detaylar dikkat çekiyor. Donanma için geliştirilen bu platformun Hava Kuvvetleri'nin F-47 modelini denize uyarlamak yerine tamamen özgün bir yapıda geliştirilmesi iki kuvvetin farklı stratejik ihtiyaçlara sahip olduğunu gösteriyor.

Hava Kuvvetleri hava üstünlüğüne odaklanırken bir yandan deniz üzerindeki yüzey tehditlerine karşı etkin bir rol oynamayı hedefliyor. F/A-XX programı 2030’lu yıllarda ABD Donanma envanterinde yer alan F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler modellerinin yerini almak üzere planlandı. Geliştirilen yeni nesil jetin F-35C’ye kıyasla yaklaşık yüzde 25 daha uzun menzile sahip olması bekleniyor.

Bu da yaklaşık 1550 km operasyon menzili anlamına geliyor. Uçağın kesin hızı açıklanmasa da mevcut jetlerden daha hızlı ve yapay zekâ destekli sensör sistemlerine sahip olması hedefleniyor. Ayrıca insanlı-insansız iş birliği (MUM-T) kapsamında “kanat arkadaşı” görevleri yürüten insansız hava araçlarıyla ortak operasyon yapabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...