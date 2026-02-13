ABD Start-Stop’u Yasaklıyor mu? Türkiye’de Durum Ne?

Amerika Birleşik Devletleri otomotiv endüstrisinde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz mayıs ayında önemli açıklamalarda bulunan ABD otomobillerdeki start stop teknolojisi için ödenene devlet teşviklerini kaldıracağını bildirmişti. Bu noktada bahsi geçen kararın Avrupa ve Türkiye pazarı özelinde bir emsal teşkil edip etmeyeceği merak konusuydu. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD Start-Stop Özelliği Teşviğini Artık Bitirdi!

Otomotiv dünyasında uzun süredir tartışma konusu olan start-stop sistemi için ABD’den dikkat çeken bir adım geldi. 12 Mayıs 2025’te yapılan açıklamanın ardından süreç netleşti ve ABD yönetimi araçlarda motorun dur-kalk anlarında otomatik olarak kapanmasını sağlayan sistem için üreticilere verilen çevresel teşvikleri sonlandırdı. Bu karar “start-stop yasaklandı mı?” sorusunu gündeme taşısa da işin özü farklı.

Zira bazı sosyal medya sayfalarında ve haber sitelerinde verildiği gibi sistem yasaklanmadı. Ancak ABD attığı adımla birlikte sistemin yaygınlaşması ve devamında kullanımda kalmasına ilişkin teşvikleri kaldırmış oldu. Bu noktada daha uygun fiyatlı otomobil üretmek isteyen veya üretim maliyetlerini düşürmek isteyen pek çok marka Amerika pazarına sunduğu otomobillerde bu özelliği kaldırabilir.

Start-stop teknolojisi aslında yıllardır tartışmalara konu olan bir özellik. Zira bazı uzmanlar motorun optimum sıcaklıktayken kendini bir anda kapatmasını, sürekli olarak sistemin kapat aç şeklinde kullanılmasını doğru bulmazken bazı uzmanlarsa özellikle yakıt ekonomisi ve karbon emisyonu konusunda oldukça faydalı bulduklarını belirtiyor. "Start-stop otomobillere gerçekten zarar veriyor mu" sorusunun cevabıysa hala belirsizliğini koruyor.

Peki Türkiye ve Avrupa pazarında da start stop teşvikleri bitecek mi? Bu noktada Türkiye'de satılan otomobillerin Avrupa Birliği emisyon normlarına göre şekillendirildiğini hatırlayarak başlayalım. Zira Avrupa Birliği artan karbon emisyonlarına karşı otomobil üreticilerine katı kurallar koyarken devam eden süreçte start stop gibi teknolojiler artık otomobillerde bir standart haline gelmeye başladı. Bu noktada Avrupa Birliği verilen teşvikleri kaldırsa da üreticiler özelliği otomobillere eklemeye devam edecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...