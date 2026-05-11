7500 mAh Bataryalı Android Telefon Geliyor! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

RedMaigc 11S Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kaapsitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

RedMaigc 11S Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMaigc 11S Pro+, 18 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan RedMagic 10S Pro+, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

RedMaigc 11S Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

RedMaigc 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

RedMaigc 11S Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+, Türkiye'de 65 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden doalyı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

RedMaigc 11S Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit civarı

2000 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

120W kablolu, 80W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11

RedMaigc 11S Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında bile bu hissediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10S Pro+'ta 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 2000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

RedMaigc 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

RedMagic 11S Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

RedMaigc 11S Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

RedMaigc 11S Pro+, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 120W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Bu arada RedMagic 10SPro+'ta 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 120W kablolu hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak RedMaigc 11S Pro+'ın işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. AMOLED ise oyun oynamayı ve film izlemeyi çok keyifli hâle getirdiğnii düşünüyorum.