OPPO'dan Kamerasıyla Fotoğraf Makinelerini Üzecek Amiral Gemisi Geliyor!

OPPO geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Find X9 serisinin devam modelleri için geri sayıma geçti. Şu an için kesin olmasa da Find X10 serisinde standart, Pro ve Pro Max modelleri yer alması bekleniyor. Son gelişmeler OPPO Find X10 Pro Max’in temel özelliklerini gözler önüne seriyor.

OPPO Find X10 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.89 inç, 2K, LTPO, düz veya 6.78 inç, 1.5K, LTPO

Yonga seti: MediaTek Dimensity 9600 Pro (2nm)

Ana kamera: 200 MP, 1/1.3 inç sensör

Telefoto kamera: 200 MP periskop, 1/1.28 inç sensör

Geniş açı: 200 MP, 1/1.56 inç sensör veya 50 MP, 1/2.75 inç sensör

OPPO Find X10 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir kaynaklar OPPO Find X10 Pro Max'in MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisinden güç alacağını iddia etti. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığı için neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat şu ana dek ortaya çıkan sızıntılar 2 nm fabrikasyon süreciyle üretileceği yönünde. Bu da 3 nm tabanlı diğer işlemcilere kıyasla daha az ısınacağı, daha az güç tüketeceği ve daha yüksek performans göstereceği şeklinde yorumlanabilir.

Oyun performansında ise selefi MediaTek Dimensity 9500 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Örneğin, bu işlemciyi çalıştıran Find X9 Pro üzerinden yapılan testlerde PUBG Mobile’ın 120 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yeni işlemci daha gelişmiş özellikler sunacağından oyunlarda selefinden daha iyi performans gösterecek diyebiliriz.

OPPO Find X10 Pro Max Kamerası Ne Olacak?

OPPO Find X10 Pro Max’in kamera tarafında da üst düzey bir deneyim sunacağını söylemek mümkün. Son sızıntılara göre akıllı telefon 1/1.3 inç boyutlarında 200 megapiksel ana kamera ve 1/1.28 inç boyutlarında 200 megapiksel periskop telefoto sensörle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ultra geniş açı kameraları çektiğiniz görsellerde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenize yarıyor. Periskop telefoto sensörleri ise çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor diyebiliriz.

Modelin ultra geniş açı kamerası tarafında ise şimdilik iki farklı iddia bulunuyor. Buna göre cihaz ya 1/1.56 inç boyutlarında 200 megapiksel çözünürlüğünde bir sensörle gelecek ya da 1/2.75 inç boyutlarında 50 megapiksellik bir kameraya sahip olacak. Geçen yılki Find X9 Pro’da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörü tercih edilmişti. Yani yeni model selefinden daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunacak diyebiliriz.

OPPO Find X10 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere OPPO Find X9 serisi geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürüldü. Şu an için kesin olmasa da Çinli markanın yeni seride de selefinin tanıtım takvimini benimsemesi muhtemel. Bu kapsamda OPPO Find X10 serisinin yüksek ihtimalle bu yılın eylül veya ekim aylarında tanıtılması söz konusu.

OPPO Find X10 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Hatta an itibariyle şirketin web sitesine baktığımızda Find X9 Pro başta olmak üzere çok sayıda akıllı telefonun satıldığını görebiliyoruz. Bu nedenle şu an için resmi açıklama olmasa da Find X10 Pro Max’in de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye pazarına gelme ihtimali söz konusu.

OPPO Find X9 Pro ülkemizde an itibariyle 80.000 TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip. Find X10 Pro Max'in daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde Türkiye’de 90.000 – 100.000 TL seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması çok da sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10 Pro Max ile ilgili sızdırılan özellikler beni etkilemeyi başardı. Ben mobil oyunları çok seven bir kullanıcıyım. Bu nedenle üründe kullanılacak MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisi oyunlarda en ufak bir soruna yol açmadan akıcı bir şekilde performans gösterecek diye düşünüyorum. Bunun dışında kamera özellikleri de fazlasıyla iyi. Kısacası OPPO Find X10 Pro Max teknik özellikleri itibariyla tam bir amiral gemisi cihazı gibi görünüyor.