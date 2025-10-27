ABD'nin Uçak Gemisinde Zincirleme Kaza!

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemisinde benzerine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Gemi içerisinden yarım saat arayla 2 hava aracı denize çakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken ABD'den önemli açıklamalar yapıldı. Peki denizin ortasında iki hava aracı nasıl zincirleme kazaya karıştı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD Savaş Gemisinde Zincirleme Hava Aracı Kazası Gerçekleşti!

Güney Çin Denizi’nde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında ABD Donanması’na ait hem bir helikopter hem de bir savaş uçağı denize düştü. Olayın ardından yapılan açıklamada, her iki kazada da tüm mürettebatın sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Olay ABD Pasifik Filosu’na bağlı USS Nimitz uçak gemisinden kalkış yapan MH-60R Sea Hawk helikopterinin, pazar günü gerçekleştirilen rutin operasyonlar sırasında denize düşmesiyle başladı. Yaklaşık yarım saat sonra ise aynı gemiden havalanan F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da benzer şekilde denize çakıldı. ABD Donanması kazaların ardından derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Uçak gemileri yüksek hızda seyir halindeyken dahi uçak ve helikopter iniş-kalkışlarını sürdürebilen son derece karmaşık sistemlere sahiptir. Bu operasyonlarda hem pilotların refleksleri hem de gemideki teknik ekipmanların kusursuz uyumu hayati önem taşır. Özellikle dar güverteler, değişken rüzgâr koşulları ve deniz dalgalanmaları, kazaların en sık görülen nedenleri arasında yer alır.

ABD Donanması’nda kullanılan Nimitz sınıfı uçak gemileri günde onlarca hava aracı kalkışına ev sahipliği yapar. Bu yoğunlukta yapılan operasyonlar sırasında özellikle gece uçuşları veya kötü hava koşulları altında mekanik arızalar ya da pilotaj hataları yaşanabilmektedir. Yetkililer Güney Çin Denizi’ndeki bu iki kazada da benzer bir durumun olasılıklar arasında değerlendirildiğini ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...