Eurofighter Anlaşmasında Sona Gelindi! İmzalar Ne Zaman Atılacak?

Türkiye uzun zamandır 5. nesil savaş uçağı satın alımı konusuyla gündemde. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile olan F-35 anlaşmazlığı devamında MMU KAAN'ın ilk uçuş testleri ve Eurofighter görüşmeleri konunun sürekli gündemde kalmasına yol açtı. Ancak gelen son bilgiler Eurofighter satın alınımının artık son evreye ulaştığını bildiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Eurofighter Anlaşmasında Sona Gelindi: İmzalar Ankara’da Atılacak

Türkiye ile İngiltere arasında uzun süredir görüşmeleri süren Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında artık son aşamaya gelindi. NTV’nin aktardığı bilgilere göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın önümüzdeki hafta yapacağı Ankara ziyareti sırasında anlaşmaya dair nihai imzalar atılacak.

Anlaşma kapsamında, Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında bulunan yeni nesil Eurofighter Typhoon uçaklarının bir kısmı Türkiye’ye tahsis edilecek. Böylece Türk Hava Kuvvetleri son nesil Eurofighter’larla envanterini önemli ölçüde güçlendirmiş olacak. Ayrıca Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter’lara da erişim hakkı kazanacak.

Bu kapsamda Umman’dan temin edilecek uçaklar üretici firma tarafından modernize edildikten sonra Türkiye’ye teslim edilecek. Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasının ardından, Türk pilotların eğitim ve intibak süreci de eş zamanlı olarak başlatılacak.

Eğitimlerin, İngiltere’de ve Almanya’daki ortak tesislerde verilmesi planlanıyor. Bu gelişme Türkiye’nin hava kuvvetleri modernizasyonunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın, Türkiye’nin savunma sanayiinde hem NATO uyumluluğunu güçlendirmesi hem de yerli projelerle entegrasyon açısından stratejik bir adım olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...