ABD'den Drone Sektörüne "Atom Bombası" Yabancı Modeller Yasaklandı

DJI, ABD'de yasaklandı. FCC'nin aldığı karara göre, yurt dışında üretilen drone modellerinin ve kritik parçalarının ABD'ye girişi yasaklandı. Mvecut stokları etkilemeyen bu duruma gerekçe olarak ise "ulusal güvenlik" endişeleri gösterildi.

ABD, DJI Dahil Tüm Yabancı Drone Modellerinin Satışını Yasakladı

ABD'nin BTK'sı olarak tanımlayabileceğimiz FCC, "yabancı" drone modellerinin ülkeye girişini yasakladı. Söz konusu araçların ülkenin güvenliği için kabul edilemez bir risk olduğunu açıklayan kurum, artık satışlarına izin vermeyecek.

Drone'lar elbette ki bundan etkilenen tek ürünler değil. Navigasyon sistemleri, bataryalar, motorlar, kumandalar ve çeşitli drone parçaları da artık ülkede yasak. Ancak bu kural, halihazırda satılmış ya da satılan ürünleri etkilemiyor.

Yani bir kişi kurallara uyduğu sürece DJI drone uçurdu diye evini basmayacak. Ancak çok yakında bu ürünler ülkede çok daha pahalı olmaya başlayacak. DJI halihazırda konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve ürünlerini savundu.

ABD'nin "güvenlik" riskleri için bir delil sunmadığını belirten şirket, kararın somut delillerle alınmadığını ve politik olduğunu savundu. Drone dendiğinde akla gelen ilk marka olan DJI'ın yasaklanmasının özellikle gençler, teknoloji tutkunları ve profesyoneller arasında da hoş karşılanmyacağı açık.

Merak edilen ise ABD pazarında satılması için üretilen drone modellerinin elde kalması nedeniyle bir stok fazlası durumu oluşup oluşmayacağı. Eğer bu durum yaşanırsa DJI drone modellerini çok daha uygun fiyata bulmak mümkün olabliir.