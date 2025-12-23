GeForce Now'da "Taksimetre" Dönemi Başladı: Saati Geçen Para Ödeyecek

Nvidia, GeForce Now'a süre sınırı getirdi. Kullanıcıların herhangi bir donanıma bağlı kalmadan internet üzerinden oyun oynamalarını sağlayan servis, Ocak 2026'dan itibaren sınırsız olmayacak. Peki ama neden?

GeForce Now'a 100 Saat Limiti Geldi

Yapay zeka teknolojilerinin hızlı yükselişi, oyun tutkunları için işleri zorlaştırmaya devam ediyor. İlk olarak DDR5 RAM fiyatlarının küçük bir servete mal olmasına neden olan bu durum daha sonra Nvidia'nın GPU üretimini azaltacağı haberleriyle kötüleşmişti.

Şimdi ise bir darbe de GeForce Now abonelerine geldi. Türkiye macerasına 2021'de başlyan GeForce Now, Ocak 2026 itibariyle artık 100 saatle sınırlı bir hizmet olacak. Üstelik para ödeyip ödememeniz bu durumu değiştirmeyecek.

100 saatin üzerine çıkan kullanıcılar, 15'er saatlik ek süre paketleri alabilecek. Belirtmekte fayda var ki 100 saat pek çok kişi için yeterli bir süre. Her gün yaklaşık üç saat oyun oynasanız bile bu sürenin altına kalacaksınız.

Ancak izin ve tatil dönemlerinde, yıl içinde oynamak istedikleri ama vakit bulamadıkları oyunları oynamak isteyenler için bu pek de iyi haber değil. Ayrıca hafta sonu uzun oyun senasları yapan insanlar da süreyi çok rahat aşabilir. Ki buradaki mesele sadece kota değil.

Nvidia, GeForce Now'ı ilk duyurduğunda servis para ödemeyen kullanıcılar için bile oldukça işlevseldi. Ancak zaman içerisindeki yoğunluk bunu sadece para veren kullanıcılar için iyi bir hizmet haline getirdi. Buraya kadar bir sorun yok.

Esas problem ise şirketin bundan beş yıl önce bedavaya sınırsız sunduğu hizmet, bugün para veren kullanııclar için bile sınırsız değil. Nvidia kullanıcılarına yıllar önce verdiği hakkı geri aldı ve bu kabul edilebilir bir durum değil.

Türkiye'de Durum Farklı Olabilir

GeForce Now, Türkiye'ye bir Nvidia hizmeti olarak girmiş olsa da birkaç yıl önce Turkcell ile yapılan anlaşma işleri değiştirdi. İki şirket Türkiye'de ortak bir operasyon yürütüyor ve Turkcell'in de GeForce Now üzerinde söz hakkı bulunuyor.

Bu nedenle bu kararın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı henüz kesin değil. Konuyla ilgili Turkcell'den açıklama bekleniyor.