Araba Fiyatına Bilgisayar! 128 GB RAM, Güçlü İşlemci ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acemagic, M1A Pro+ isimli yeni mini bilgisayar modelini tanıttı. Bununla beraber PC'nin tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. M1A Pro+ 128 GB RAM seçeneği, çok güçlü işlemci ve yüksek depolama kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle üst düzey deneyim sunuyor.

Acemagic M1A Pro+ Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 126 TOPS NPU)

AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 çekirdek, 32 iş parçacığı, 126 TOPS NPU) Ekran Kartı: AMD Radeon 8060S (2900 MHz)

AMD Radeon 8060S (2900 MHz) RAM: 128 GB LPDDR5x (8000 MT/s)

128 GB LPDDR5x (8000 MT/s) Depolama: 2 TB SSD

2 TB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Portlar: İki adet HDMI 2.1, bir adet USB4 Type-C, bir adet DisplayPort 2.0, altı adet USB-A, iki adet 3.5 mm ses jakı, iki adet 2.5G Ethernet, SD kart okuyucu ve DC güç girişi

İki adet HDMI 2.1, bir adet USB4 Type-C, bir adet DisplayPort 2.0, altı adet USB-A, iki adet 3.5 mm ses jakı, iki adet 2.5G Ethernet, SD kart okuyucu ve DC güç girişi İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Acemagic M1A Pro+ gücünü AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olan AMD Ryzen AI Max+ 395, NPU sayesinde yapay zeka işlemlerinde 126 TOPS gücüne ulaşıyor. . Ekran kartı tarafında ise entegre AMD Radeon 8060S mevcut. Bu GPU, oyun performansında RTX 4070 seviyesine yakın sonuçlar veriyor.

Bilgisayar, 128 GB LPDDR5x RAM ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 2 TB SSD yer alıyor. Kullanıcılar, üç adet PCIe 4.0 x4 M.2 yuvası sayesinde depolama alanını toplamda 12 TB'a kadar artırılabiliyor. Dört adede kadar 8K ekran desteği sağlayan M1A Pro+'ta bunun için iki adet HDMI 2.1, bir adet USB4 Type-C ve bir adet DisplayPort 2.0 portları mevcut.

Çift 2.5G Ethernet portu, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği ile yüksek hızlı bağlantılar mümkün. Portlar arasında Altı USB-A portu, bir USB4 Type-C, iki adet 3.5 mm ses jakı, SD kart okuyucu ve güç girişi de yer alıyor. Bu güçlü bilgisayarın her zaman serin kalmasını sağlamak için soğutma sisteminde üç adet fan ve yedi adet bakır ısı borusu bulunuyor.

Acemagic M1A Pro+ Fiyatı

Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen Acemagic M1A Pro+ için 2.499 dolar (107.014 TL) fiyat etiketi belirlendi. 166,7 x 166,9 x 160,9 mm boyutlarındaki mini bilgisayarda RGB ışıklandırma da bulunuyor. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan PC, boyutu nedeniyle gün içerisinde çok pratik bir şekilde taşınabiliyor.