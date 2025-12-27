HP, 32 GB RAM'li Oyun Bilgisayarı Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun bilgisayarları arasına yeni bir model daha katıldı. HP, Omen 16L 2026 isimli yeni bir oyun bilgisayarı tanıttı. Bununla beraber bilgisayarın tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgisayar, boyutu nedeniyle rahatça taşınabiliyor. PC ayrıca güçlü donanımıyla da öne çıkıyor.

HP Omen 16L 2026 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7-14650HX (16 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.2GHz, 30 MB L3)

Intel Core i7-14650HX (16 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5.2GHz, 30 MB L3) Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3050 8GB / RTX 5060 8 GB / RTX 5060 Ti 8 GB / RTX 5060 Ti 16 GB

NVIDIA RTX 3050 8GB / RTX 5060 8 GB / RTX 5060 Ti 8 GB / RTX 5060 Ti 16 GB RAM: 32 GB'a kadar DDR5 5600MT/s

32 GB'a kadar DDR5 5600MT/s Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD + ikinci SSD yuvası

1 TB PCIe 4.0 SSD + ikinci SSD yuvası Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Portlar: Üç adet USB-A (5 Gbps), bir adet USB-C (10 Gbps), 3.5mm ses jakı, dört adet USB-A (480 Mbps), RJ45 Ethernet, üç adet ses jakı, bir adet HDMI, üç adet DisplayPort

Üç adet USB-A (5 Gbps), bir adet USB-C (10 Gbps), 3.5mm ses jakı, dört adet USB-A (480 Mbps), RJ45 Ethernet, üç adet ses jakı, bir adet HDMI, üç adet DisplayPort Güç Kaynağı: 400W veya 500W 80 PLUS Platinum sertifikalı PSU

HP Omen 16L 2026 gücünü Intel Core i7-14650HX işlemcisinden alıyor. 14. nesil işlemci, sekiz adet performans ve sekiz adet verimlilik olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. 24 iş parçacığına sahip işlemci 5.2 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Bu güçlü işlemcide 30 MB L3 önbellek de yer alıyor.

Ekran kartı tarafında RTX 3050, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Bu ekran kartları, ray tracing yani ışın izleme, DLSS 4, Reflex 2 ve Frame Warp gibi teknolojileri destekliyor. Bilgisayar 32 GB'a kadar DDR5 RAM (5600MT/s) ile geliyor. 1 TB PCIe 4.0 SSD'ye sahip olan PC'de ikinci bir SSD yuvası da mevcut.

HP Omen 16L 2026'da 120 mm ön fan ve 90 mm arka fan bulunuyor. Portlar arasında üç adet USB-A (5 Gbps), bir adet USB-C (10 Gbps), 3.5mm ses jakı, dört adet USB-A (480 Mbps), RJ45 Ethernet, üç adet ses jakı, bir adet HDMI, üç adet DisplayPort yer alıyor. Güç kaynağı tarafında ise 400W ve 500W olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

HP Omen 16L 2026 Fiyatı