32 GB RAM'li Bütçe Dostu Bilgisayar Tanıtıldı! 1 TB SSD ve Dahası

Bütçe dostu bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acemagic, Matrix Mini M5 isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Şık bir görünüme sahip olan bilgisayar, 32 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Acemagic Matrix Mini M5 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i9-14900HX / Intel Core i7-14650HX

Intel Core i9-14900HX / Intel Core i7-14650HX Ekran Kartı: Entegre Intel UHD

Entegre Intel UHD RAM: 32 GB DDR4 3200 MHz (64 GB'a kadar yükseltilebilir)

32 GB DDR4 3200 MHz (64 GB'a kadar yükseltilebilir) Depolama: 1 TB SSD + ikinci M.2 yuva (4 TB'a kadar yükseltilebilir)

1 TB SSD + ikinci M.2 yuva (4 TB'a kadar yükseltilebilir) Portlar (ön): Bir adet USB-C 10Gbps, iki adet USB-A 10Gbps ve 3,5 mm ses girişi

Bir adet USB-C 10Gbps, iki adet USB-A 10Gbps ve 3,5 mm ses girişi Portlar (arka): Dört adet USB-A 5Gbps, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4

Dört adet USB-A 5Gbps, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 1GbE Ethernet

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 1GbE Ethernet Boyutlar: 128 x 128 x 41,3 mm

Acemagic Matrix Mini M5, Intel Core i9-14900HX ve Intel Core i7-14650HX olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Raptor Lake mimarisine sahip olan Intel Core i9-14900HX, 8 adet performans ve 16 adet olmak üzere toplamda 24 çekirdek içeriyor. Bu işlemci turbo modda 5.8 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Bilgisayarda entegre Intel UHD ekran kartı bulunuyor. Matrix Mini M5'te ayrıca 32 GB DDR4 3200 MHz RAM yer alıyor. Kullanıcılar, RAM miktarını 64 GB'a kadar yükseltebiliyor. Acemagic tarafından satışa sunulan bilgisayarın depolama tarafında 1 TB SSD mevcut. Depolama alanı ise 4 TB'a kadar arttırılabiliyor.

Matrix Mini M5, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve 1GbE ethernet desteği ile birlikte geliyor. Bilgisayarın ön yüzeyinde bir adet USB-C 10Gbps, iki adet USB-A 10Gbps ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. Bilgisayarın arka yüzeyinde dört adet USB-A 5Gbps, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 portları bulunuyor.

Acemagic Matrix Mini M5 Fiyatı

Acemagic Matrix Mini M5'in Intel Core i7-14650HX işlemcisine sahip sürüm için 679 dolar (29.542 TL), Intel Core i9-14900HX işlemcisine sahip sürümü için 749 dolar (32.588 TL) fiyat etiketi belirlendi. 128 x 128 x 41,3 mm boyutlarına sahip olan bilgisayar, bu sayede kolayca taşınabiliyor.