Çok Ucuz Bilgisayar Tanıtıldı! Kolayca Taşınabiliyor

Acemagic, Nintendo Famicom'dan ilham alınarak geliştirilen ve bu nedenle retro bir tasarıma sahip olan yeni mini bilgisayarı Retro X3'ü tanıttı. Kullanıcıların karşısına etkileyici özellikler ile birlikte çıkan bu yeni model, Retro X5'e göre çok daha bütçe dostu bir fiyat etiketiyle geliyor.

Acemagic Retro X3 Özellikleri

128,2 x 128,2 x 44 mm boyutlarına sahip olan Acemagic Retro X3, 406 gram ağırlığında. Kırmızı, siyah ve gri renklerinin karışımına sahip olan mini bilgisayarın ön tarafında kırmızı bir açma ve kapatma düğmesi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen AMD Ryzen 7 H 255 işlemci ile birlikte geliyor. Zen 4 mimarisine sahip olan işlemci, sekiz çekirdek içeriyor.

Bilgisayarda iki adet SO-DIMM yuvası mevcut. Bu sayede 128 GB'a kadar DDR5-5600 RAM desteği sunuyor. Ayrıca iki adet PCIe 4.0 destekli SSD yuvası yer alıyor. Toplamda 4 TB kapasiteye kadar depolama alanı elde edilebiliyor. Bu arada SATA SSD'leri desteklemediğini de belirtmekte fayda var.

Cihaz, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca 2.5 GbE ethernet portu mevcut. HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 ve 40 Gbps veri aktarımı destekli USB4 Type-C portu sayesinde üç adede kadar harici ekranı destekliyor.

Ön tarafta bir adet USB-A, bir adet USB4 olmak üzere toplamda iki bağlantı noktası ve 3,5 mm jak girişi bulunuyor. Arka tarafta ise dört USB-A bağlantı noktası yer alıyor. Windows 11 Pro ile birlikte gelen bu bilgisayar, uzun süre boyunca kullanım hâlinde termal değerlerin korumak için de özel bir soğutma sistemi içeriyor. Acemagic Retro X3 için 1899 yuan (11 bin 896 TL) fiyat etiketi belirlendiğini de belirtelim.