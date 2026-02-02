Cebe Sığabilen Bilgisayar Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Minix, Neo Z95 isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte özellikler belli oldu ancak fiyat etiketi paylaşılmadı. Çok küçük bir boyuta sahip olan bilgisayar, bu sayede gün içinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Neo Z95, küçük boyutlu yapısının yanı sıra 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Minix Neo Z95 Özellikleri

İşlemci: Intel N95 (Alder Lake-N, 4 çekirdek, 3.4 GHz'e kadar)

Intel N95 (Alder Lake-N, 4 çekirdek, 3.4 GHz'e kadar) Ekran Kartı: Entegre Intel UHD

Entegre Intel UHD RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB PCIe 3.0 SSD

512 GB PCIe 3.0 SSD Portlar: 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x gigabit ethernet ve 1 x 3,5 mm ses jakı

3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x gigabit ethernet ve 1 x 3,5 mm ses jakı Boyut: 88 x 88 x 43 mm

Minix Neo Z95 gücünü Intel N95 işlemcisinden alıyor. 10 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet çekirdek içeriyor. Alder Lake-N mimarisine sahip olan işlemci, normalde 2.0 Hz hızda, turbo modda ise 3.4GHz hıza kadar çıkabiliyor. Günlük kullanım için ideal bir performans sunan işlemci düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor.

Ekran kartı tarafında entegre Intel UHD bulunuyor. Bu ekran kartı, yüksek çözünürlüklü videoları oynatma ve basit grafik işlemleri için yeterliyken kaliteli grafiklere sahip oyunları çalıştırmada yetersiz kalıyor. Bilgisayarda 16 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. RAM, anakarta lehimlendiğinden dolayı yükseltme yapılamadığı söyleniyor.

Neo Z95'in depolama tarafında 512 GB PCIe 3.0 SSD mevcut. Kullanıcılar, istediği zaman depolama alanını arttırabiliyor. Mini bilgisayarın portları arasında üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, iki adet HDMI, bir adet DisplayPort, iki adet gigabit ethernet ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor.

Bilgisayar yalnızca 88 x 88 x 43 mm boyutlarında. Bu sayede tek elle çok rahat bir şekilde taşınabilen bilgisayarda VESA montaj desteği bulunuyor. Bu, mini PC'nin monitörün arkasına veya duvara monte edilebilmesini sağlıyor. Böylece bilgisayar, masanın üzerinde yer kaplamıyor. Bilgisayarın fiyatı ve satış tarihine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.