Acer, Akıllı Gözlük Pazarına Adım Attı: AR Vision GR0 ve Yapay Zekalı Destekli GI0 AI Akıllı Gözlüklerini Tanıttı!

Akıllı gözlük pazarında Meta ve Google gibi devler arasındaki rekabet kızışırken, Acer da iki iddialı yeni modeliyle bu alana güçlü bir giriş yapıyor. Şirket, artırılmış gerçeklik deneyimi sunan AR Vision GR0 ve Google Gemini yapay zekasıyla desteklenen GI0 AI gözlüklerini tanıttı. Peki, bu yenilikçi gözlükler kullanıcılara neler vaat ediyor? Gelin, yakından bakalım.

Acer AR Vision GR0 Özellikleri Neler?

Acer AR Vision GR0, yüksek kaliteli bir görsel deneyim arayanlar için tasarlanmış kablolu bir artırılmış gerçeklik gözlüğüdür. Cihazı, akıllı telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize bağlayıp, sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Üstelik gözlük, Android, iOS ve Windows platformlarıyla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor.

AR Vision GR0'da her bir göz için yerleştirilmiş iki adet mikro OLED ekranlar bulunuyor. Bu ekranlar sayesinde, gözlüğü taktığınızda kendinizi 6 metre uzaklıktan deva bir 172 inç ekrana bakıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ayrıca, panellerin OLED olması, görüntünün daha canlı ve daha parlak olması demek.

Cihazın görüntü kalitesi ise beklenenden daha tatmin edici. Göz başına 1080p Full HD çözünürlük sunan akıllı gözlük, 3D içerikle bu değeri 3840 x 1080 çözünürlüğe çıkarıyor. Ayrıca ekranlar 60 Hz yenileme hızına sahip. Bu sayede görüntü sonde derece akıcı ve titreşimsiz olarak olarak kullanıcıya aktarılıyor.

Akıllı gözlük, 50:000:1 kontrast oranı sayesinde siyah renkler tam anlamıyla siyah, aydınlık alanlar ise çok daha parlak görünüyor. Cihaz, DCI-P3 renk gamının %95'ini kapsıyor. Böylece izlediğiniz bir filmedeki renkler gerçeğe en yakın haliyle gösteriliyor. Ayrıca cihaz, 200 nit parlaklık değeriyle canlı bir görüntüye sahip.

AR Vision GR0'da, kulak hizasına yerleştirilmiş streo hoparlörler de bulunuyor. Bu hoparlörler yeterli ve 3 yönlü bir sunuyor. Bu gözlükte oyun oynayabilir, film izleyerebilir veya kalabalık alanlarda çalışırken dış dünyadan bağlantınızı koparabilirsiniz. Şirket ayrıca, numaralı gözlük kullananları da düşünerek, cihaza manyetik lens seçeneği de eklemiş.

Son olarak tüm bu teknoloji yalnızca 69 gram ağırlığında. AR Vision GR0, hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile takan kişeye rahatsızlık vermiyor.

Acer GI0 AI Özellikleri Neler?

Acer GI0 AI, görsel bir ekrandan ziyade size gün boyu eşlik edecek bir kişisel asistan. Sadece 46 gram ağırlığındaki bu gözlük, kablosuz yapısı ve teknik özellikleriyle gün boyu sizin en büyük yardımcınız olmayı hedefliyor.

Cihaz, Acer AR Vision GR0'a kıyasla herhangi bir ekran bulunmuyor. Akıllı gözlük gücünü tamamen Google Gemini yapay zeka altyapısından alıyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 bağlantıları üzerinden cihazı telefonunuza bağlayabiliyorsunuz.

Gelelim cihazın akıllı özelliklerine. Acer GI0 AI, Gemini asistanı sayesinde, vereceğiniz sesli komutları anında algılayıp cevaplıyor. Aynı zamanda gözlük, farklı dillerde yapılan konuşmaları çevirme özelliğine sahip. Özellikle, sık yurt dışı seyahatleri yapanlar veya çok uluslu şirketlerde çalışanlar için güzel bir özellik.

Cihazın özellikleri sadece bununla sınırlı değil. Gözlük, baktığınız bir nesneyi veya manzarayı kamerasıyla anında analiz edebiliyor. Örneğin, mağazada gördüğünüz bir ürünün detaylarını yapay zekaya sorup hızlıca bilgi alabiliyorsunuz. Kısaca bu cihaz, hayatınızı pratikleştirmeyi hedefliyor.

Cihazın kamera özelliğinden bahsetmişken, akıllı gözlüğün çerçevesinin üzerinde 12 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamerayla ellerinizi hiç kullanmadan fotoğraf çekebilir veya 30 kare hızında 1080p videolar kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, akıllı gözlükde üç adet mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlarla, gelen aramalara yanıt verebiliyor veya ses kayıt işlevi sayesinde toplantılarınızı kaydedebiliyorsunuz.

Cihazın depolama tarafında ise 32 GB bir dahili depolama alanına sahip. Gün içinde çektiğiniz fotoğraflar, kaydettiğiniz ses dosyaları veya videolar için gayet yeterli bir kapasite sunuyor. Cihazın sunduğu tüm bu özellikleri Acer AspireSync adlı mobil uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz. Son olarak cihaz, 217 mAh kapasiteli bir batarya sahip. Bu da gözlüğün günlük kullanım için gayet yeterli.

Acer AR Vision GR0 ve GI0 AI Gözlükler Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Acer, tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmasada, cihazların 2026 yılının son çeyreğinde satışa çıkacağı düşünülüyor.

Acer AR Vision GR0 ve GI0 AI Gözlüklerin Fiyatı Ne Kadar?

Acer AR Vision GR0, 599 euro, GI0 AI ise 399 euro başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alması bekleniyor. Böylece AR Vision GR0'ın fiyatı güncel kurla 32 bin 96 TL, GI0 AI'ın ise 21 bin 370 TL'ye denk geliyor. Eğer cihazlar ülkemizde satışa sunulursa fiyatlarının ek vergilerle birlikte, AR Vision GR0 için 39 bin TL, GI0 AI içinse 26 bin TL olacağını tahmin ediyoruz.

Acer AR Vision GR0 ve GI0 AI Gözlükler Türkiye'de Satılacak mı?

Acer, yeni gözlüklerini Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak cihazlar Acer'ın Türkiye resmi web sitesinde de listelendi. Bu sebeple, akıllı gözlüklerin piyasa sürüldükten kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Acer'ın AR Vision GR0 ve GI0 AI ile akıllı gözlük pazarına girişi, sadece ürün çeşitliliği açısından değil, aynı zamanda bu alandaki rekabeti ve inovasyonu körüklemesi açısından önemli. Özellikle Google Gemini entegrasyonuna sahip GI0 AI modeli, yapay zeka destekli kişisel asistan gözlükleri segmentinde Meta'ya ilginç bir rakip olabilir. GR0 ise artırılmış gerçeklik deneyimini daha uygun fiyatlı ve pratik bir formda sunarak geniş kitlelere ulaşma potansiyeli taşıyor. Pazarda henüz tam anlamıyla kabul görmemiş bu kategoride Acer'ın fiyatlandırma ve özellik dengesi, gelecekteki kullanıcı benimsenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu stratejik hamle, Acer'ın sadece donanım üreticisi olmaktan öte, yazılım ve yapay zeka entegrasyonuna verdiği önemi de gösteriyor.