Google'dan İki Akıllı Gözlük Geliyor! Video Çekme, Çeviri ve Dahası

Google, Samsung ile birlikte geliştirilen akıllı gözlüklerini duyurdu. Günlük hayatı oldukça kolaylaştırmaya odaklanan bu iki cihaz, birbirinden ayrılmasını sağlayan önemli bir farka sahip olacak. Gentle Monster ve Warby Parker ile iş birliği içinde tasarlanan gözlükler, tam anlamıyla bir asistan gibi görev üstlenecek.

Google'ın Akıllı Gözlükleri Nasıl Olacak?

Google, iki tip akıllı gözlük sunacak. Bunlardan biri, kulaklara yakın hoparlörlerle size sesli olarak yardımcı olacak bir asistan fikri üzerine inşa edilecek. Diğeri ekranlı akıllı gözlük olacak. İhtiyaç duyulan bilgileri doğrudan gözünüzün önüne getirecek. Böylece kafanızdaki soru işaretlerini anında ortadan kaldıracak.

Google'ın Akıllı Gözlükleri Hangi Özellikleri Sunacak?

Gemini entegrasyonu

"Hey Google" diyerek ya da gözlüğe dokunarak asistanı etkinleştirme

Çevredeki nesneler hakkında sorular sorma

Konuma ve bakış yönüne göre yol tarifi

Gerçek zamanlı çeviri

Arka planda çok adımlı görevler yürütme

Arama yönetimi, mesaj gönderme ve gelen mesajları özetleme

Üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

Android ve iOS telefonlarla uyumlu

Fotoğraf ve video çekimi

Nano Banana ile fotoğraf düzenleme

Google, her şeyden önce gözlüklerin tüm gün boyunca rahatsızlık vermeden kullanılabilmesini mümkün kılacak bir tasarıma odaklanıyor. Öte yandan cihaz, gözlüğün yan tarafına dokunarak ya da Gemini asistanın kullanıldığı Android telefonlarda olduğu gibi "Hey Google" diyerek yapay zekaya direkt erişmenizi sağlayacak.

Akıllı gözlükler, çevrenizdeki herhangi bir nesne hakkında sorularınızı yanıtlayabilecek. Örneğin bir menüye bakıyorsanız ve daha önce hiç tatmadığınız bir yemek gördüyseniz onun hakkında kapsamlı bilgi isteyebiliyorsunuz. Diğer yandan cihaz, nerede olduğunuzu ve hangi yöne baktığınızı da bilecek. Size yol tarifleri vererek. Böylelikle kaybolma gibi durumlar yaşamayacaksınız.

Telefona dokunmatan aramaları yönetebilecek, mesaj gönderebilecek ve cevaplamadığınız mesajların özetini Gemini'dan alabileceksiniz. Cihaz, fotoğraf ve video çekme gibi amaçlarla da kullanılabilecek. Ayrıca Google'ın görsel odaklı yapay zeka modeli Nano Banana sayesinde birkaç kelime ile fotoğraflarda değişiklik yapabileceksiniz.

Cihaza bu özellikleri veren Gemini'ı arka planda sizin için birçok işi yapması için kullanabileceksiniz. Örneğin bir uçak bileti alabilecek ya da otel arama gibi uzun ve zahmetli olabilecek işlerin yükünü üzerinden alabilecek. Diğer yanadan akıllı gözlük, konuşmaları gerçek zamanlı olarak sizin dilinize çevirebilecek. Menüdeki ya da tabelalardaki yazılara baktığınızda orada ne yazdığını da sesli çeviri isteyerek öğrenebileceksiniz.

Birçok uygulama ile entegre çalışacak olan uygulama, sadece Android cihazlarla da uyumlu olmayacak. Bunun yanı sıra iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabilecek. Bu destek sayesinde akıllı gözlükler normalde olabileceğinden çok daha yaygın bir şekilde benimsenecek.

Google'ın Akıllı Gözlükleri Türkiye'de Satılacak mı?

Google ve Samsung cephesinden akıllı gözlüklerin Türkiye'de satılıp satılmayacağı hakkında henüz resmî bir açıklama gelmedi fakat bu akıllı gözlüklerin Samsung ile birlikte geliştirilmesi, cihazın Türkiye'ye gelme ihtimalinin de olduğunu gösteriyor. Bilindiği üzere Samsung hâlihazırda Türkiye'de birçok akıllı saat, kulaklık ve benzeri giyilebilir cihazlar satıyor. Bu da tanıtıldıktan bir süre sonra cihazın Türkiye'deki kullanıcılarla birlikte buluşabileceğine işaret ediyor.

Tabii, cihazın Gemini yapay zeka modeli ile desteklendiğini de unutmamak gerek. Bu, akıllı gözlüklerin Türkçe dil desteğine de sahip olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu konuda da cihazın Türkiye'ye gelmesinin önünde bir engel olmadığını söyleyebiliriz. Sesli gözlüklerin 2026 yılının sonbaharında tanıtılması, ekranlı gözlüklerin ise gelecek yıl yani 2027 yılında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu tanıtımla birlikte akıllı gözlüklerin merak edilen detayları açıklığa kavuşacak.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlükler ne Türkiye ne de dünyanın geri kalanında tam olarak yaygınlaşmadı fakat teknoloji devlerinin yakın zamanda bu giyilebilir cihazlar özelinde attığı adımlar epey dikkat çekici. Google ve Samsung'dan gelecek olan yeni akıllı gözlüklerin özelliklerine baktığımdaysa söz konusu cihazların benimsenme oranını epey artırabileceğini düşünüyorum. Elbette ki piyasaya sürülür sürülmez sayıları altüst etmeyecektir ama zaman içinde daha çok kişinin ilgisini üzerinde toplayacaktır.