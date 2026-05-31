Acer 180Hz Mini LED Monitör Tanıttı! 34 İnç Büyüklüğünde

Acer yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte Nitro XV345CKR P isimli monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Kavisli ekrana sahip monitör, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Monitör ayrıca yüksek çözünürlüklü Mini LED dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyo.r

Acer Nitro XV345CKR P'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 5120 piksel

2160 x 5120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 180Hz

180Hz Ekran Parlaklığı: Standart modda 450 nit, HDR modda 1000 nit

Standart modda 450 nit, HDR modda 1000 nit Ekran Teknolojisi: Mini LED

Mini LED Ekran Tepki Süresi: 5 ms

5 ms Renk Gamı: %95 DCI-P3

%95 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x ses girişi

2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x ses girişi Hoparlör: 2 x 5W hoparlör

Acer Nitro XV345CKR P'nin Ekran Özellikleri Neler?

Acer'ın yeni monitörü 34 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, VA panel üzerinde 2160 x 5120 piksel çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. Mini LED teknolojisi, geleneksel LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce LED kullanıyor. Bu sayede siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı olması sağlanıyor.

Monitör, AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA -Sync teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmaması hâlinde görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler ortaya çıkabiliyor. AMD FreeSync Premium Pro, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar yaşanmıyor.

Nitro XV345CKR P ayrıca yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. 180Hz yenileme hızına sahip monitör, görüntüyü saniyede 180 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 180Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Acer Nitro XV345CKR P'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Acer Nitro XV345CKR P'nin portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB-C ve bir adet ses girişi bulunuyor. Bu arada HDMI 2.1, yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda üst düzey deneyim elde ediliyor.

Acer Nitro XV345CKR P Türkiye'de Satılacak mı?

Acer Nitro XV345CKR P'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.Türkiye'de Acer'ın monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer Nitro XV345CKR P'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Acer Nitro XV345CKR P'nin Fiyatı Ne Kadar?

Acer Nitro XV345CKR P için 900 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 41 bin 267 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 51 bin TL civarında olabilir. Acer Nitro XV345CKR P'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhang ibir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Acer Nitro XV345CKR P'nin oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. 34 inç büyüklüğündeki ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilrim. AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA -Sync teknolojilerinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu özellikler, görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunları önlüyor.