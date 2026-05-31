Popüler Oyun İçin Windows 10 Dönemi Sona Eriyor!

CD Projekt Red, kısa süre önce yaptığı duyuru ile popüler açık dünya aksiyon-macera oyunu Cyberpunk 2077 için sistem gereksinimlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, artık Windows 10 işletim sistemi için destek sunmayacağını açıkladı. Peki bu karar oyuncular için ne anlama geliyor? Windows 10 kullananlar Cyberpunk 2077'yi oynamaya devam edebilecek mi?

Cyberpunk 2077'nin Minimum Sistem Gereksinimi Neden Windows 11 Oldu?

CD Projekt Red’e göre şirketin minimum işletim sistemi gereksinimini Windows 11’e yükseltmesinin nedeni, Microsoft’un Windows 10 için resmî desteğini sonlandırmış olması. Nitekim işletim sistemi 14 Ekim 2025 itibarıyla güvenlik güncellemeleri almıyor. Bu durum, bir güvenlik açığı ortaya çıkması durumunda oyun şirketleri için risk oluşturuyor. Bu nedenle CD Projekt Red, yeni güncellemelerde minimum destek seviyesini Windows 11 olarak kabul edecek.

Bu doğrultuda firma, Cyberpunk 2077 için yayınlanacak sonraki güncellemelerde oyunu artık Windows 10 üzerinde test etmeyecek.

Cyberpunk 2077 Windows 10'da Çalışmaya Devam Edecek mi?

Şirketin açıklamasına göre Cyberpunk 2077, gelecekte yayınlanacak güncellemelerde artık Windows 10 üzerinde test edilmeyecek. Ancak bu durum oyunun Windows 10'da çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Oyun söz konusu işletim sisteminde çalışmaya devam edecek. Ancak artık resmî test sürecinin bir parçası olmayacağı için ortaya çıkabilecek performans düşüşleri, hatalar veya uyumluluk sorunları için CD Projekt Red destek sağlamayacak.

Cyberpunk 2077 İçin Minimum İşletim Sistemi Kaç Kez Değişti?

Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri yıllar içerisinde kademeli olarak yükseltildi. Oyun Aralık 2020'de piyasaya sürüldüğünde minimum işletim sistemi gereksinimi Windows 7 olarak belirlenmişti. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve eski platformlara verilen desteğin azalmasıyla birlikte CD Projekt Red, Şubat 2022'de minimum gereksinimi Windows 10'a yükseltti. Şirketin son duyurusuyla birlikte bu gereksinim bir kez daha güncellendi ve Windows 11 minimum desteklenen işletim sistemi haline geldi.

Editörün Yorumu

Son dönemlerde birçok şirket Windows 10 desteğini sonlandırdı. Bu nedenle CD Projekt Red'in de Windows 10'u artık test sürecinden çıkarmış olmasına pek şaşırmadım. Şirketlerin kaynaklarını daha güncel işletim sistemleri için harcaması artık kaçınılmaz bir süreç hâline geldi.