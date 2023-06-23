Acer, Oyunculara Özel Predator Helios Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı

Acer, en yeni oyun dizüstü bilgisayarları Predator Helios 16 ve Predator Helios 18'i Türkiye'de tanıttı.

İlk olarak CES 2023'te tanıtılan bu güçlü oyun dizüstü bilgisayarları, yeniden tasarlanmış estetik ve geliştirilmiş termal özelliklere sahip. 13. Nesil Intel Core mobil işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'larla donatılan bu dizüstü bilgisayarlar üst düzey oyun performansı sunuyor.

Acer'ın oyun kontrol merkezi PredatorSense, kolay sistem ayarları kontrolü ve izleme için sezgisel bir tasarıma sahip 4.0 sürümüne güncellendi. Yeni senaryo yöneticisi, kullanıcıların farklı oyun kurulumları için kişiselleştirilmiş profiller oluşturmasına olanak tanıyor.

Predator Helios Serisi Neler Vaat Ediyor?

Predator Helios 16, 16 çekirdekli 13. Nesil Intel i7-13700HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ile güçlendirilirken, Predator Helios 18 ise 24 çekirdekli 13. Nesil Intel i9-13900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080'e sahip.

Her iki dizüstü bilgisayarda da 500 nit parlaklık ve 3 ms tepki süresine sahip 16:10 WQXGA (2560×1600) çözünürlüklü ekran bulunuyor. Predator Helios 16 165 Hz yenileme hızına ve 16 inç sRGB yüzde 100 ekrana sahipken, Predator Helios 18 240 Hz yenileme hızı ve 18 inç DCI-P3 yüzde 100 ekran sunarak hızlı tempolu oyunlarda akıcı ve ayrıntılı görseller sağlıyor.

Bellek ve depolama açısından Predator Helios 16, 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB NVMe SSD ile gelirken Predator Helios 18, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD sunuyor. Her iki dizüstü bilgisayarda da 90Wh pil bulunurken, Predator Helios 18 3,40 kg ağırlığında ve 4 saate kadar pil ömrü, Predator Helios 16 ise 2,9 kg ağırlığında ve 5 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Predator Helios Serisi Fiyatları

Acer Predator Helios 16 Türkiye'de 55.999 TL'den, Predator Helios 18 ise 87.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.