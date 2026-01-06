6K Çözünürlüğe Sahip Monitör Tanıtıldı! 32 İnç Büyüklüğünde

Acer, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 fuarında yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte ProDesigner PE320QX isimli monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok büyük bir ekrana sahip olan bu monitör, yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Acer ProDesigner PE320QX Özellikleri

Ekran Boyutu: 32 inç

32 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 3384 x 6016 piksel

3384 x 6016 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Tepki Süresi: 4 ms (GtG)

4 ms (GtG) Parlaklık: 600 nit (HDR)

600 nit (HDR) Renk Doğruluğu: %98 DCI-P3 / %99 Adobe RGB / 10-bit (8-bit + FRC)

%98 DCI-P3 / %99 Adobe RGB / 10-bit (8-bit + FRC) Portlar: 1 adet DisplayPort 2.1, 1 adet HDMI 2.1, 2 adet USB4 (biri 100W, biri 15W), 1 adet USB Type-A, 1 adet USB Type-C, 1 adet 3.5 mm kulaklık girişi

32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Acer ProDesigner PE320QX, IPS ekran üzerinde 3384 x 6016 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve 4 ms tepki süresi sunuyor. Özellikle tasarımcılar ve fotoğrafçılara hitap eden bu monitör, yüksek renk doğruluğu sağlıyor.

Yüzde 98 DCI-P3 ve yüzde 99 Adobe RGB renk gamı kapsaması mevcut. Renk derinliği ise 10-bit (8-bit + FRC) yöntemiyle sağlanıyor. Bu oranlar, monitörün profesyonel alanda ihtiyaç duyulan geniş renk yelpazesini doğru şekilde sunabildiğini gösteriyor. Özellikle baskı öncesi hazırlık, fotoğraf düzenleme ve video prodüksiyonu gibi renk hassasiyetinin kritik olduğu alanlarda kullanıcıya güvenilir sonuçlar sağlıyor.

Renk derinliğinin 10-bit (8-bit + FRC) yöntemiyle elde edilmesi, daha zengin ton geçişleri ve daha doğal görüntüler anlamına geliyor. Portlar arasında ise bir adet DisplayPort 2.1, bir adet HDMI 2.1, iki adet USB4 (biri 100W, biri 15W), bir adet USB Type-A, bir adet USB Type-C ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Monitörde ayrıca dahili 2.5W hoparlör de mevcut.

Acer ProDesigner PE320QX Fiyatı

Hem gelişmiş özellikleri hem de şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Acer ProDesigner PE320QX için 1499 euro (75.765 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah renge sahip olan bu monitörün 2026 yılının temmuz ve eylül ayları arasında satışa sunulması bekleniyor.