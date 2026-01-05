Hoparlöre Dönüşebilen Kulaklık Tanıtıldı! 200 Saat Pil Ömrü Sunuyor

TDM, işlevsel bir tasarıma sahip olan yeni kulaklığı Neo'yu CES 2026'da tanıttı. Bu kulaklığı etkileyici kılan birçok özelliği bulunuyor. Uzun kullanım süresi, sesin dışarı sızmasını engelleme gibi özelliklere sahip olan bu cihaz gerektiğinde katlanıp bir hoparlöre de dönüştürülebiliyor.

TDM Neo Özellikleri

Sürücüler : Toplam 4 adet 40 mm Sürücü (2 adet iç, 2 adet dış)

: Toplam 4 adet 40 mm Sürücü (2 adet iç, 2 adet dış) Pil Ömrü (Kulaklık Modu) : 200 saate kadar

: 200 saate kadar Pil Ömrü (Hoparlör Modu) : 10 saate kadar

: 10 saate kadar Batarya : 1.500 mAh (Değiştirilebilir)

: 1.500 mAh (Değiştirilebilir) Bağlantı : Bluetooth 6 (Çift cihaz desteği), auracast

: Bluetooth 6 (Çift cihaz desteği), auracast Diğer Özellikler: Sesli asistan uyumluluğu

TDM Neo, ilk bakışta alışagelmiş bir kulak üstü kulaklık gibi görünüyor fakat orijinal tasarımı, onun çok farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmasını mümkün hâle getiriyor. Öyle ki bu kulaklığı katlayarak bir kablosuz hoparlöre dahi dönüştürebiliyorsunuz. Kulaklık modu için iç kısımda, hoparlör modu içinse dış kısımda ikişer adet 40 mm sürücü bulunuyor.

Bu sürücüler sayesinde kulaklık modunda ses dışarı çıkmıyor, hoparlör moduna geçtiğinizde ise bunlar devre dışı kalıp dış sürücüler etkin hâle geliyor. Kulaklık modunda cihaz, 200 saate kadar pil ömrü sunarken hoparlör modunda ise bu süre yaklaşık 10 saate kadar düşüyor.

Cihazda iki adet 1.500 mAh batarya mevcut fakat bunlar kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor. Bluetooth 6 desteği ile birlikte gelen kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Auracast desteği de sunan cihaz, sesli asistanlarla uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca eski cihazlar için 3.5 mm kablo kullanmanıza da imkân tanıyor.

TDM Neo Fiyatı

TDM Neo için 249 dolar (10 bin 713 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bu arada kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunmadığını da ayrıca belirtmekte fayda var.