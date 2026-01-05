Hoparlöre Dönüşebilen Kulaklık Tanıtıldı! 200 Saat Pil Ömrü Sunuyor
TDM hem kulaklık hem hoparlör olarak kullanılabilen Neo'yu tanıttı. Cihaz, kulaklık modunda 200 saat pil ömrü sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- TDM Neo için 249 dolar (10 bin 713 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Cihaz, kulaklık modunda 200 saate kadar pil ömrü sunarken hoparlör modunda ise bu süre yaklaşık 10 saat ile sınırlı kalıyor.
- Bu kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor.
TDM, işlevsel bir tasarıma sahip olan yeni kulaklığı Neo'yu CES 2026'da tanıttı. Bu kulaklığı etkileyici kılan birçok özelliği bulunuyor. Uzun kullanım süresi, sesin dışarı sızmasını engelleme gibi özelliklere sahip olan bu cihaz gerektiğinde katlanıp bir hoparlöre de dönüştürülebiliyor.
TDM Neo Özellikleri
- Sürücüler: Toplam 4 adet 40 mm Sürücü (2 adet iç, 2 adet dış)
- Pil Ömrü (Kulaklık Modu): 200 saate kadar
- Pil Ömrü (Hoparlör Modu): 10 saate kadar
- Batarya: 1.500 mAh (Değiştirilebilir)
- Bağlantı: Bluetooth 6 (Çift cihaz desteği), auracast
- Diğer Özellikler: Sesli asistan uyumluluğu
TDM Neo, ilk bakışta alışagelmiş bir kulak üstü kulaklık gibi görünüyor fakat orijinal tasarımı, onun çok farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmasını mümkün hâle getiriyor. Öyle ki bu kulaklığı katlayarak bir kablosuz hoparlöre dahi dönüştürebiliyorsunuz. Kulaklık modu için iç kısımda, hoparlör modu içinse dış kısımda ikişer adet 40 mm sürücü bulunuyor.
Bu sürücüler sayesinde kulaklık modunda ses dışarı çıkmıyor, hoparlör moduna geçtiğinizde ise bunlar devre dışı kalıp dış sürücüler etkin hâle geliyor. Kulaklık modunda cihaz, 200 saate kadar pil ömrü sunarken hoparlör modunda ise bu süre yaklaşık 10 saate kadar düşüyor.
Cihazda iki adet 1.500 mAh batarya mevcut fakat bunlar kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor. Bluetooth 6 desteği ile birlikte gelen kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Auracast desteği de sunan cihaz, sesli asistanlarla uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca eski cihazlar için 3.5 mm kablo kullanmanıza da imkân tanıyor.
TDM Neo Fiyatı
TDM Neo için 249 dolar (10 bin 713 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bu arada kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin bulunmadığını da ayrıca belirtmekte fayda var.