Kalem Destekli Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! OLED Ekran ve Dahası

Acer, CES 2026'da yeni Swift 16 AI dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayar pek çok dikkat çekici özellikle birlikte geliyor ancak bunların arasından en çok geniş dokunmatik yüzeyi öne çıkıyor. Bu önemli özelliklerle birlikte dizüstü bilgisayarın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği gibi sorular da yanıtlandı.

Acer Swift 16 AI Özellikleri

Swift 16 AI, 175,5 x 109,7 mm boyutlarına sahip dokunmatik yüzeyle birlikte geliyor. Alışılmışın dışında büyüklüğe sahip olan bu alan, kullanıcılara son derece geniş bir hareket alanı sunuyor. Üstelik bu alan, sadece çok gerekli olduğunda kullandığınız bir dokunmatik yüzey olmaktan çok daha fazlası yapan önemli bir özellikle destekleniyor.

Kullanıcılar ayrıyeten bir grafik tablet ya da benzeri bir ekipmana ihtiyaç duymadan doğrudan dokunmatik yüzey üzerinden çizim yapabiliyor, fotoğrafları düzenleyebiliyor ve çok daha fazla işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, cihazı özellikle grafik tasarım işleri için kullanacaklara büyük fayda sağlıyor.

Donanım tarafına gelecek olursak Acer Swift 16 AI, Intel'in yeni nesil Panther Lake işlemcilerinden güç alıyor. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak OLED ekran kullanabiliyor. Çok sayıda bağlantı noktasına sahip olan yeni cihaz, önceki modellerde yer alan kapak üzerinde AI logosu gibi detayları içermiyor.

Swift 16 AI, 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu arada ikinci çeyrek de diğer Swift modellerini göreceğiz. Aktarılan bilgilere göre Swift Go 14 AI ve Swift Edge 14/16 AI, Intel'in Panther Lake işlemcileriyle güncellendi. Swift Go 16 AI için AMD işlemci tercih edildi.