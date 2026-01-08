48 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! 120Hz OLED Ekrana Sahip

ASUS, CES 2026 fuarında Zenbook A16 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte Zenbook A16'nın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

ASUS Zenbook A16 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme

Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme Ekran Kartı: Qualcomm Adreno GPU

Qualcomm Adreno GPU NPU: Qualcomm Hexagon NPU (80 TOPS'a kadar)

Qualcomm Hexagon NPU (80 TOPS'a kadar) Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel

1800 x 2880 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 48 GB

48 GB SSD: 1 TB / 2 TB

1 TB / 2 TB Ağırlık: 1,2 kg

1,2 kg Batarya: 70Wh

70Wh Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Portlar: 2 adet USB-C, 1 adet USB-A, 1 adet HDMI, 1 adet SD kart okuyucu, bir adet kulaklık girişi

ASUS tarafından CES 2026 fuarında tanıtılan Zenbook A16'nın ekranı 16 inç büyüklüğünde. Dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bilgisayarda 500 nit tipik parlaklık ve HDR içeriklerde 1100 nit maksimum parlaklık mevcut.

Dizüstü bilgisayarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 12 adet verimlilik odaklı çekirdek ve 6 adet performans odaklı çekirdek olmak üzere toplamda 18 adet çekirdek içeriyor. 4.4GHz hıza sahip olan bu işlemci, önceki nesle kıyasla daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek performans sağlıyor.

Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen dizüstü bilgisayarda 48 GB RAM bulunuyor. Çok şık tasarıma sahip olan Zenbook A16'nın depolama tarafında ise 1 TB ve 2 TB olmak üzere iki farklı M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD seçeneği mevcut. Kullanıcılar böylece ihtiyacına en uygun depolama seçeneğini seçebiliyor.

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen laptopta 70Wh batarya kapasitesi yer alıyor. Bilgisayar hem bu dev batarya hem de verimli işlemci sayesinde 21 saatten fazla pil ömrü sunuyor. ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarı yalnızca 1,2 kilogram ağırlığında. Zenbook A16 bu sayede gün içinde rahatlıkla taşınabiliyor.

Dizüstü bilgisayarın portları arasında 2 adet USB-C, 1 adet USB-A, 1 adet HDMI, 1 adet SD kart okuyucu ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor. Bilgisayarın fiyat etiketine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Zenbook A16'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bilgisayarın hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil.