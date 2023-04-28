Açlık Oyunları'nın Öncesini Konu Alan Filmden İlk Fragman Geldi

Lionsgate, Açlık Oyunları'nın öncesini konu alan Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin fragmanını yayınladı ve film Panem topraklarına yıldızlarla dolu bir dönüş vaat ediyor.

Kuşların ve Yılanların Şarkısı, ana serideki olaylardan 64 yıl öncesinde geçiyor. Bu filmde Katniss Everdeen yerine, genç Coriolanus Snow (daha sonra orijinal üçlemenin kötü adamı olacak) ve akıl hocalığı yaptığı Lucy Gray Baird adlı bir Açlık Oyunları haraççısının hikâyesini izliyoruz.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı Fragmanı

Fragmana bakıldığında film Panem'e ve orijinal seriyi büyük bir sansasyon hâline getiren kraliyet savaşı tarzı Açlık Oyunlarına dramatik bir dönüş yapacak gibi görünüyor. Filmin Tom Blyth (Snow'u canlandırıyor), Rachel Zegler (Baird'i canlandırıyor), Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman ve Viola Davis gibi oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olması da izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, 17 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.