Milyon Dolarlık Şirket Activision Para Ödememek İçin Kolay Yolu Seçti

Activision Blizzard, oyun ve sanat dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son paylaşımında Diablo Immortal ile Hearthstone ortaklığıyla gerçekleşecek olan etkinliği tanıtan milyon dolarlık şirket, tanıtımı yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel ile gerçekleştirdi. Oyun satışlarından ve dahi oyun-içi satışlardan dudak uçuklatan miktarlarda gelir elde eden bir şirket olarak sanatçılara para vermemeyi seçmesi ve yakın zamanda 9000 kişiyi işten çıkarmasıyla zaten tartışmaların odağındaydı.

AI tarafından üretilen fotoğraf, etkinlik için hazırlanan tanıtım videosunda kullanıldığı gibi ayrıca sosyal medya üzerinden de paylaşıldı. Fragmanın altındaki yorumlara bakıldığında, çoğu kimsenin durumu fark etmediği görülüyor. Ancak görsel kısmında insanlar detaylı inceleme şansı bulduğu için gerçek ortaya çıkmış oldu. Söz konusu fotoğraf:

Fotoğrafta kolayca görüldüğü üzere erkek modelin kulak içinde 2 siyah katman var, mumda alev yerine camsı bir görüntü yer alıyor, kartlar garip bir şekilde bükülüyor, masada meyveleri tutan bir tabak yok ama meyveler tabaktaymış gibi duruyor. X'teki paylaşımın altında pek çok kullanıcı, bu duruma tepki gösteriyor.

Sadece Kozmetik Paketi Bile 158 Dolara Satılıyor

Reddit'te u/Ipyreable adlı bir kullanıcının yaptığı detaylı analiz doğrultusunda fotoğrafın yapay zekâ ile oluşturulduğu ortaya çıktı. Zaten uzaktan bir bakışla da fotoğrafın AI ile oluşturulduğunu anlamak mümkün. Yapay zekânın ürettiği fotoğraflar genelde birbirine benziyor ve detaylı olarak baktığınızda yapılan hataları bariz bir şekilde görebiliyorsunuz.

Eleştiriler, bu görselin kalitesinden ziyade Blizzard gibi bir şirketin sanatçılara para ödemek istememesini hedef alıyor. Örneğin görselin tanıtımına konu olan Hearthsone oyunu, "King Krush" adlı bir kozmetik pet paketine sahip. Bu paket, sadece kozmetik olmasına rağmen 158 dolarlık şans kutularında bir ihtimal olarak satışta. Oyuncular, "o kadar para kaldırıyorsunuz ama sanatçılara ödeme yapmaya gelince cebinizde akrep var" şeklinde tepki gösteriyor.

Oyuncular Boykota Gitti, Blizzard Sessiz

Tartışmalara konu olan görsel halen yayında. Activision Blizzard, gelen tepkilere rağmen herhangi bir açıklama yapmadı. Bazı kullanıcılar ise şikâyet etmek yerine aksiyon almaya karar verdi ve oyuncuları boykota davet etti: