Çift 200 MP Kameralı Xiaomi 18'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi 18'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18'in kamera özellikleri ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre telefon, çift 200 megapiksel kamera ile birlikte gelecek. Bu sayede çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Cihaz ayrıca dev bataryasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya: 7.000 mAh

Xiaomi 18'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi ayrıca 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerası da 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Xiaomi 18'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. Oryon mimarisine sahip olması beklenen işlemci, 4.6 GHz hıza ulaşabilecek. Bu işlemci, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 sayesinde telefonda Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in de bu oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabildiğinin altını çizelim.

Xiaomi 18'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bunu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Xiaomi 18'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun ekranı 6,4 inç büyüklüğünde olacak. Xiaomi 18, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. OLED ise siyahın tam siyah olarak görünmesini sağlıyor. Ayrıca LCD'ye kıyasla daha canlı renkler sağlıyor.

Xiaomi 17'de CrystalRes OLED ekran, 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 3.500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 3.500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı, güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 18'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 18'in Xiaomi 17'den daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 80 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18'in en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Snapdragon 8 Elite Gen 6 dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Telefonun önceki modelden çok daha iyi kameralara sahip olacağını da belirteyim. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğrafların ve videoların çekilebileceğini söyleyebilirim. Bu arada benim için batarya kapasitesi de oldukça önemli. Xiaomi 18, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak.