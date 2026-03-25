Çıkalı 1 Hafta Bile Olmayan Oyun, Steam'de Rüzgar Estirdi

Steam, önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Her ay çok sayıda kullanıcının favori oyunlarını oynamak için tercih ettiği platform, gerçek zamanlı kullanıcı sayısı ile yeni bir rekorun altına imza attı. Üstelik toplam oyuncu sayısının önemli bir kısmı, piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz 1 hafta bile geçmeyen oyun sayesinde elde edildi.

Steam Kaç Aktif Kullanıcı ile Rekor Kırdı?

Steam, Mart ayında 42,3 milyon gerçek zamanlı kullanıcı sayısına ulaştı. Bu kullanıcıların arasında yer almak için yalnızca oyun oynamak gibi bir şart olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani Steam'i açıp mağazada gezinseniz, arkadaşlarınızla konuşsanız veya kütüphanenize baksanız bile aktif kullanıcı olarak kabul ediliyorsunuz.

Elbette ki bu, oyunların toplam aktif kullanıcı sayısına hiçbir etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta Crimson Desert'ın bunun üzerinde büyük rol oynadığını söylemek mümkün. Oyun, 20 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Steam'in rekor kırdığı sırada oyunu 248 bin 530 kişi oynuyordu.

Crimson Desert Nasıl Bir Oyun?

Crimson Desert, en iyi aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Pywel kıtasında geçen oyunda Kara Ayılar tarafından düzenlenen bir gece baskını sonucunda tüm klanını kaybeden bir karakteri yönetiyoruz. Son derece tehlikeli bir dünyada geçen oyun, özellikle manzarası ile ön plana çıkıyor. Ejderha bile sürmenize imkân tanıyan bu yapımda karşınıza çok güçlü düşmanlar çıkıyor. Onları alt etmek içinse doğru hamleler yapmanız gerekiyor.

Crimson Desert'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8500 AMD Ryzen 5 5600 / Intel Core i5-11600K RAM 16 GB 16 GB Ekran Kartı AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 150 GB kullanılabilir alan 150 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'in aktif kullanıcı sayısı rekoru ile ilgili en çok dikkatimi çeken kısım, Crimson Desert'ın bunun üzerindeki rolü oldu. Bu oyun, 20 Mart 2026'da piyasaya sürüldü. Dolayısıyla henüz çok yeni sayılır. Örneğin Resident Evil Requiem, 2026'nın en çok beklenen oyunlarındandı.

Açık dünya oyunları arasında konumlanan Crimson Desert, 27 Şubat 2026'da piyasaya sürülmesine rağmen şimdiye dek en fazla 344 bin 214 oyuncu sayısına ulaşabildi. Crimson Desert ise piyasaya sürülmesinden itibaren iki gün içinde bu sayıyı elde etti. Aradaki oyuncu sayısı sadece 95 bin 684. Eğer bu şekilde giderse 2026 yılının en iyi oyunu bile seçilebilir.