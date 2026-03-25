Google Gemini Sizi Saniyeler İçinde Tanıyacak!

Yapay zekâ devleri arasındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic ve xAI gibi büyük şirketler, bu alanda öne geçmek için ciddi yatırımlar yapıyor. Bu doğrultuda kullanıcıları kendi platformlarına çekmek için sürekli yeni özellikler geliştiriyor. Son olarak Google’ın dikkat çeken bir hamleye hazırlandığı ortaya çıktı. Teknoloji devi, kullanıcıların Google Gemini’ye geçişini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar...

Google Gemini İçin Geçmiş Sohbetleri ve Hafızayı Aktarma Özelliği Ne İşe Yaracak?

Bildiğiniz üzere ChatGPT ve Gemini gibi popüler sohbet botlarında daha önce paylaştığınız bilgiler zaman zaman yeniden karşınıza çıkabiliyor. Örneğin bir sohbette mesleğinizi, yaşınızı veya adınızı belirttiğinizde başka bir konuşmada bu bilgilerden yararlanılarak bağlama uygun yanıtlar verilebiliyor. Bu sayede yapay zekâ sizinle ilgili detayları hatırlayarak önerilerini buna göre şekillendiriyor.

Örneğin 100 yaşında yaşlı bir kullanıcıya bisiklet sürmek gibi oldukça zorlayıcı aktiviteler önermek yerine daha mantıklı ve uygun tavsiyelerde bulunabiliyor. Bu durumsa hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de sürekli aynı bilgileri tekrar girme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Ancak bu kolaylık, kullanıcıların belirli bir sohbet botuna bağlı kalmasına da neden olabiliyor. Çünkü bir sohbet botu sizinle ilgili pek çok detayı zaten biliyorken başka bir yapay zekâya geçiş yapmak ve tüm bilgileri baştan aktarmak oldukça zahmetli. Neyse ki Google, bunu saniyeler içinde mümkün kılmaya hazırlanıyor.

Google Gemini uygulamasının henüz kullanıma sunulmayan bir test sürümünde hafıza aktarma özelliği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre bu özellik iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada kullanıcıya halihazırda kullandığı sohbet botuna göndermesi için özel bir komut (prompt) verilecek.

Bu komut sayesinde mevcut sohbet botu, kullanıcı hakkında bildiği tüm bilgileri özetleyecek. Ardından bu bilgiler Gemini uygulamasındaki ilgili alana yapıştırılacak. Böylece kullanıcının bilgileri hızlı bir şekilde Google'ın uygulamasına aktarılmış olacak.

İkinci aşamada ise kullanıcıların mevcut sohbet botlarındaki geçmiş konuşmalarını Gemini’ye taşıması sağlanacak. Bunun için .zip uzantılı bir dosyanın yüklenmesi gerekecek. Maksimum 5 GB boyutunda olabilen bu dosya sayesinde Gemini, önceki sohbet geçmişini alarak kullanıcıya kaldığı yerden devam etme imkanı sunacak.

Bu arada şu anda ChatGPT, Claude ve Grok gibi popüler sohbet botlarında geçmiş sohbetleri indirme seçeneği zaten mevcut. Bunun için ayarlar bölümünde yer alan dışa aktarma seçeneğini kullanabilirsiniz. Yani Gemini’nin bu yeni özelliği kullanıma sunulduğunda rakip sohbet botlarına ayrıca bir dışa aktarma özelliği gelmesini beklemenize gerek kalmayacak.

Google Gemini'nin Geçmiş Sohbetleri ve Hafızayı Aktarma Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

Söz konusu yenilik şu an için herkes tarafından kullanılamıyor. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Hatta bu özelliğin yayınlanıp yayınlanmayacağı bile kesinleşmiş değil. Zira Google’ın geçmişte birçok özellik üzerinde çalıştığı ancak bunların hepsini kullanıcılara sunmadığı bilinen bir gerçek.

Yeni Özellik Rakip Sohbet Botlarında Var mı?

Bildiğiniz üzere teknoloji şirketleri, zaman zaman birbirlerinin sohbet botlarında sunduğu özelliklerden esinlenebiliyor. Geçmiş sohbetleri ve hafızayı aktarma özelliği ise Google Gemini ile birlikte bir ilk olacak. Şu an için buna benzer bir özellik başka bir uygulamada bulunmuyor. Ancak Gemini’ye eklenmesinin ardından benzer bir özelliğin diğer sohbet botlarına da gelmesi muhtemel.

Editörün Yorumu

Google'ın yeni özelliği gerçekten hoşuma gitti. Son dönemlerde hem ChatGPT hem de Gemini’yi aktif olarak kullanıyorum. Gemini’yi araştırma yapmak ve güncel bilgiler edinmek; ChatGPT’yi fikir almak için kullanıyorum. Bunun nedeni ChatGPT’nin hafızasında bazı bilgilerimin bulunması. Bu sayede fikir isterken daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Ancak Gemini’nin yeni özelliği kullanıma sunulduğunda ChatGPT’yi artık aktif olarak kullanmayacağım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.