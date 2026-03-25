Honor'un 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! OLED Ekranı Var

Honor 600'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Honor 600, bu kez Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Honor 600 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Honor 600, VKJ-NX9 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.318 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.075 puana ulaştı. Bu arada Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Tek çekirdek puanı, web tarayıcısında gezinme gibi tek çekirdek ağırlıklı işlerde telefonun ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Çoklu çekirdek puanı ise işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Oyun oynama gibi yoğun işlem gücü gereken işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemli.

Honor 600'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 9.000 mAh

Honor 600'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, Genshin Impact'i 33 FPS ile 49 FPS arasında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te, Destiny Rising'i 30 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise 65 FPS ile 85 FPS arasında çalıştırıyor.

Snapdragon 7 Gen 4 daha önce Nothing Phone 4a Pro, OPPO Reno 15, vivo V70 ve Realme 15 Pro dahil olmak üzere pek çok modelde tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Honor 500'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Sekiz çekirdekli bu işlemci de mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Honor 600'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefon, 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Honor 600, OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. OLED ekran ise siyahı tam siyah olarak gösteriyor. Ayrıca LCD teknolojisine kıyasla çok daha canlı renkler sağlıyor.

Serinin bir önceki modeli olan Honor 500'de 6,55 inç ekran boyutu, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de 6000 nit veya üzeri bir parlaklık görebililriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Honor 600'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor'un yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Honor 500'de 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre Honor 600'de 80W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Honor 600 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600'ün 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 500, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

Honor 600 Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 600'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor'un pek çok akıllı telefonu satılıyor ama Honor 500 ve Honor 500 Pro Türkiye'ye gelmemişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 600'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa Honor 600 Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Honor 600'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 için 2.699 yuan (17.377 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600'ün ise 2900 yuan (18.673 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Eğer bu telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 38 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata satılabileceğini belirtelim.

Edtiörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Honor 600'ün hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Telefon sadece işlemcisiyle değil ekran ve batarya dahil olmak üzere birçok bakımdan oldukça iddialı olacak. OLED ekranı deneyimleyen biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim.

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Honor 600 ise 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu özellikle seyahatlerde powerbank'e olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.