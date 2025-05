Xbox'ta Nvidia GeForce Now Dönemi Başladı

Microsoft, PC Xbox uygulamasına GeForce Now sistemini entegre etti. Bundan böyle Game Pass kataloğunda yer alan bazı oyunları direkt olarak Nvidia'nın GeForce Now servisi üzerinden oynayabileceğiz.

Sadece Microsoft Xbox Cloud altyapısı kullanılmayacak; "bulutla oyna" seçenğini gördüğünüz her oyunda (örneğin Indiana Jones and the Great Circle) karşınıza Xbox Cloud üzerinden mi yoksa GeForce Now üzerinden mi başlatmak isteyip istemediğinizi soran bir pencere çıkacak.

Play Anywhere ve Ödül Sistemi Genişletildi

Xbox Play Anywhere programı kapsamında bu yılın başından şimdiye kadar 70'den fazla oyun sahne aldı. Bu oyunları bir kez alıp hem Xbox hem de Windows'ta oynayabiliyor, kayıtları ve DLC'leri platformlar arasında paylaştırabiliyorsunuz.

Xbox Rewards sistemine de bir kolaylık geldi. Artık hediye kartı almak için sabit tutarlara bağlı değilsiniz. 5 ila 100 dolar arasında istediğiniz özel bir tutarı seçip kart oluşturabiliyorsunuz. Bunun için Rewards Hub'daki "Özel" seçeneğini kullanmanız yeterli.

Game Bar Yenileniyor

Game Bar'ın ayarlar kısmı baştan aşağıya yenilendi. Artık buradan ses seviyesi, ekran parlaklığı, Compact Mode geçişi, bağlı cihazlar ve sanal klavye gibi ayarları daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Yakında Microsoft Edge desteği de geliyor. Bu özellikle Game Bar üzerinden direkt tarayıcı açıp oyun oynarken walkthrough aramak ya da web'de gezinmek mümkün olacak. Üstelik bu Edge tarayıcısı, kendi favorilerinizi, geçmişinizi ve şifrelerinizi de tanıyor olacak.