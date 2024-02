Acun Ilıcalı Sinirlendi: Ada Konseyinde Neden Sandalye Fırlattı?

Her sene TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran ve geniş bir hayran kitlesi olan Survivor, bu sene All Star sezonuyla gündemden düşmek bilmiyor. Survivor All Star 2024 ekibi, bu sene yarışma tarihinin en büyük olaylarının altına imzalarını atıyor.

Dün akşam 27. bölümü ekranlara gelen yarışmanın ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın sesini yükselttiği, deyim yerindeyse çıldırdığı anlar görülüyor. Tepki göstererek sandalyeyi fırlatan Acun Ilıcalı'nın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı Neden Sinirlendi?

Fragmanı paylaşıldığından beri sosyal medyada gündem olan Ilıcalı'nın neye sinirlendiği bölümün yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Konsey öncesinde dokunulmazlık oyununda kırmızı takım yarışmacıları arasında bir gerginlik yaşanıyor.

İlk katıldığı sene de üslubuyla eleştirilen ama bir o kadar da sevilen Yunus Emre'ye, Nagihan "Artistlik yapma, şimdi de seni doldurdular" şeklinde bir tepki gösteriyor. Bunun haricinde Nefise ve Aleyna arasında da ayrı bir tartışma yaşanıyor.

Mustafa Kemal'le bir araya gelen Nagihan, takım arkadaşlarına "Bütün planlarınızı bozuyoruz. Madem güçlüleri potaya koyuyorsunuz biz güçlüler de oynamıyoruz" diyor. Ada konseyinde de tüm bu olaylardan kaynaklı öfkelenen Acun Ilıcalı, "Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz söyleyin bana!" diyerek sandalyesini fırlattı.

Sosyal medyada gündem olan bu hareketle birlikte çoğu insan "Acun Ilıcalı'yı ilk defa bu kadar sinirli görüyoruz." şeklinde yorum yaparak şaşkınlıklarını belirtti.