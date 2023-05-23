%83 İndirim Sunan AdGuard VPN, Kontrolü Kullanıcıya Bırakıyor

Sektörün öncüsü olabilmek için önemli yeniliklere imza atmaya devam eden AdGuard VPN, yeni bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılar hizmete gelen yeni özellik sayesinde artık yazılımın hangi web sitelerinde veya uygulamalarda çalışmasına karar verebilecek.

Kullanıcılar ziyaret ettiği web sitelerinin tamamında VPN yazılımını kullanmak zorunda değildir. Dolayısıyla VPN kullanılmak istenmediği web sitesine her girildiğinde yazılımın devre dışı bırakılması hem kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiler hem de zaman kaybı yaşatır.

AdGuard VPN yeni özelliğiyle birlikte kontrolü tamamen kullanıcılara bırakıyor. İnternet kullanıcıları bu sayede ilk etapta VPN yazılımının hangi web sitelerinde çalışacağı hangi sitelerde çalışmayacağına karar verebiliyor. Böylece her defasında yazılımın kapatılması gerekmiyor. Hizmette tamamen bununla alakalı önemli bir yenilik daha bulunuyor.

AdGuard VPN'de Gelişmiş Kontrol İmkânı Sunuluyor

Sunduğu özelliklerle kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan AdGuard VPN'de iki farklı mod bulunuyor. General olarak isimlendirilen modda VPN, istisnalara eklenen web siteleri dışında her yerde çalışıyor. Selective isimli modda ise istisnalara eklenen web siteleri dışında hiçbir yerde çalışmıyor.

Söz konusu modlar, internette gezinirken kullanıcılara çok büyük bir avantaj sağlıyor. AdGuard VPN'in sunduğu avantaj elbette bununla sınırlı değil. Kullanıcılar ister istisna bölümüne tek tek web sitesi ekleyebilir isterse popüler hizmetler listesinden seçim yapabilir.

Popüler hizmetler listesinde sosyal ağlar, mesajlaşma uygulamaları, video ve müzik yayın servisleri, oyunlar, alışveriş platformları, arama motorları ve iş iletişim araçları olmak üzere sekiz farklı kategori bulunuyor.

Söz konusu kategorilerden istenilen hizmetlere kolayca erişebilir ve ekleme işlemi gerçekleştirilebilir. İstenildiği zaman istisna bölümünün düzenlenebilmesi de mümkün. Bu işlem de hiçbir zorluk yaşanmadan yapılabiliyor.

AES-256 şifreleme algoritmasıyla kullanıcıların güvenli bir şekilde internette anonim olarak gezinebilmesini sağlayan AdGuard VPN'de 65'i aşkın lokasyon yer alıyor. Hizmetin çok sayıda lokasyon sunması ve AES-256'yı desteklemesi de önemli avantajlar arasında yer alıyor.

AdGuard VPN cihaz desteği konusunda da ön plana çıkıyor. Yalnızca bir abonelik ile aynı anda 10 cihaza kadar kullanma imkânı sunuyor. Dolayısıyla evde yer alan çoğu cihazda VPN yazılımından yararlanılabiliyor.

Windows, Mac, iOS ve Android platformlarının yanı sıra tarayıcı uzantısı desteğine de sahip olan yazılımın hem ücretli hem de ücretsiz sürümleri bulunuyor. Ücretli sürümde sınırsız veri ve sınırsız hız dahil olmak üzere oldukça önemli avantajlar sunuluyor.

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