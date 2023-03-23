AdGuard VPN'e Yeni Özellikler Geldi: Tamindir'e Özel %80 İndirim!

VPN denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Adguard VPN, sektörün öncüsü olmak için önemli yeniliklerin altına imza atmaya devam ediyor. Hizmete gelen yenilikler, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Halka açık kablosuz internet ağlarında gizliliği ve güvenliği sağlamak, internette anonim olarak gezinebilmek gibi nedenlerden ötürü çoğu kişi VPN yazılımı kullanıyor. Piyasada yer alan VPN hizmetlerinin arasından Adguard VPN ön plana çıkıyor.

13 yıldır sektörde yer alan Adguard VPN, dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip. Gizliliği ve güvenliği ön planda tutan hizmet Windows, Mac, iOS, Android cihazların yanı sıra tarayıcı uzantısını da destekliyor. Popüler yazılım, daha iyi bir deneyim sunmak ve sektörün öncüsü hâline gelmek için oldukça önemli yeniliklere imza attı.

Adguard VPN'e Gelen Yenilikler, Deneyimi Üst Seviyeye Çıkarıyor

Aynı anda 10 cihaza bağlanma

Kripto para ile abonelik satın alma

65'i aşkın lokasyon

Ücretsiz planda aylık 5 GB veri

Sıfır günlük tutma politikası ile güvenilir bir hizmet sunan Adguard VPN artık aynı anda 10 cihaza kadar destek sunuyor. Bu sayı önceden 5 ile sınırlıydı. Böylelikle yalnızca bir abonelik ile evinizde yer alan 10 cihaz üzerinden VPN bağlantısı sağlayabilirsiniz.

En güvenli ve hızlı şifreleme algoritması olan AES-256 desteğine sahip olan VPN yazılımına kripto para ile ödeme yapma desteği eklendi. Bu sayede Bitcoin, Ethereum , Litecoin veya Tether kullanarak VPN aboneliği satın alabilirsiniz.

Lokasyon sayısı, herhangi bir sorun yaşanmadan internette gezinebilmesi açısından oldukça önemlidir. Lokasyon sayısını 65'in üzerine çıkaran Adguard VPN, yakında 70'i aşkın lokasyon sunacak.

Popüler VPN yazılımında ücretli sürümün yanı sıra ücretsiz versiyon da bulunuyor. Ücretsiz versiyon artık aylık 5 GB veri sunuyor. Bu miktar eskiden sadece 3 GB'tı. Artan veri miktarı, kullanıcıların ay içerisinde internette daha fazla süre gezinebilmesine yardımcı olacaktır.

Adguard VPN'i %80 İndirimli Kullanma Fırsatı

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Adguard VPN yazılımının ücretli sürümünü yüzde 80 oranında indirimli kullanma imkânına sahipsiniz. 2 yıllık lisans içeren TAMINDIR80 indirim kodu sayesinde çok uygun fiyata VPN yazılımı satın alabilirsiniz.

İndirim fırsatını kaçırmamak için Adguard VPN'in satın alma sayfasında indirim kodunu girebilir ve bu özel kampanyadan yararlanabilirsiniz. VPN yazılımının ücretli versiyonunda sınırsız hız, sınırsız veri dahil olmak üzere pek çok avantajın yer aldığını belirtelim.