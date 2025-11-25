Kredi Kartı Bilgisine Gerek Yok! Adobe Photoshop Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Adobe, masaüstü sürümü kadar güçlü bir deneyim sunan Photoshop Web için büyük bir kampanya duyurdu. Şirket kullanıcıların hiçbir ödeme bilgisi girmeden tarayıcı üzerinden çalışan bu sürümü tam 12 ay boyunca ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. Peki bu fırsat hangi özellikleri kapsıyor ve nasıl aktif ediliyor? İşte detaylar...

Adobe Photoshop Web 12 Ay Ücretsiz Erişim Sunuyor!

Adobe’nin yeni hamlesi, profesyonel düzeyde düzenleme araçlarına erişimi çok daha kolay hale getiriyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin tek yapması gereken Chromium tabanlı bir tarayıcıya Adobe Photoshop uzantısını kurmak.

Easily edit images, adjust colors, and more, right in your browser. Plus, get 12 months free access to @Photoshop web. https://t.co/YVJvrEr2Yg — Adobe (@Adobe) November 24, 2025

Uzantı yüklendikten sonra kullanıcılar doğrudan tarayıcı üzerinden güçlü Photoshop araçlarına hiçbir ücret ödemeden ulaşabiliyor. Bu ücretsiz paket için kredi kartı veya banka kartı bilgisi gerekmiyor. Yani tamamen risksiz bir şekilde 1 yıllık profesyonel düzenleme deneyimi sunuluyor.

Adobe’nin bu yaklaşımı, hem web tabanlı ürünlerini yaygınlaştırmayı hem de Creative Cloud ekosistemine yeni kullanıcılar kazandırmayı amaçlıyor. Photoshop Web sadece temel düzenleme araçları sunmuyor aynı zamanda yapay zekâ destekli özellikler, nesne seçme araçları, katman sistemleri ve pek çok gelişmiş fonksiyon da bu ücretsiz döneme dahil durumda.

Bu sayede hızlı düzenleme yapmaktan detaylı tasarımlar oluşturmaya kadar geniş bir kullanım yelpazesi sağlanıyor. Sonuç olarak Adobe, web tabanlı Photoshop deneyimini güçlendiren bu kampanyayla milyonlarca kullanıcıya profesyonel iş akışını ücretsiz şekilde deneme fırsatı sunuyor.

Photoshop Web 12 Aylık Ücretsiz Erişim Nasıl Aktif Edilir?