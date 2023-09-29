Aerodinamik Elektrikli Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de Satışta!

Hyundai Assan, IONIQ markasının elektrikli otomobil serisinde önemli bir adım olan IONIQ 6'yı Türkiye pazarına sunuyor.

Hyundai'nin özel E-GMP platformuna dayanan ve Electrified Streamliner (Aerodinamik Elektrikli) serisinin bir parçası olarak geliştirilen bu son teknoloji D-sedan, 0.21cd'lik dikkat çekici sürtünme kat sayısına sahip etkileyici aerodinamiğiyle elektrikli mobiliteyi yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

IONIQ 6, elektrikli otomobiller için yeni bir standart belirleyerek şarj başına 519 km'ye varan bir menzile sahip. Ayrıca E-GMP teknolojisi sayesinde ultra hızlı 400 volt/800 volt çoklu şarjı da destekliyor.

Elektrikli Sürüş Deneyimi Başka Bir Boyuta Taşınıyor

Hyundai'nin en aerodinamik aracı olarak öne çıkan IONIQ 6, "Çift Renkli Ortam Aydınlatması", "Hıza Duyarlı İç Aydınlatma", "EV Performans Ayarları" ve "Elektrikli Aktif Ses Tasarımı (e-ASD)" gibi özelliklerle elektrikli sürüş deneyimini yükseltiyor.

"Hyundai Smart Sense" teknolojisi ile donatılan IONIQ 6, gelişmiş güvenlik ve rahatlık noktasında da gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip.

IONIQ 6, sürüş modlarına göre ayarlanabilir direksiyon tepkileri, güç çıkışı, gaz pedalı hassasiyeti ve çekiş sistemi ile kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi sunma noktasında da başarılı.

IONIQ 6'nın koza şeklindeki iç mekânı, çevre dostu bir deneyim için pratikliği ve sürdürülebilir malzemelere odaklanarak konfor ve rahatlığa öncelik veriyor. 2.950 mm'lik uzun dingil mesafesi geniş diz mesafesi sağlarken, düz zemin özellikle arkadaki tüm yolcular için konforu artırıyor.

IONIQ 6 Türkiye Fiyatı

Model Fiyat Progressive Standart Menzil 111 kW 1.640.000 TL Progressive Uzun Menzil 239 kW 2.775.000 TL

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