Sevilen Strateji Oyunu Aşırı Ucuzladı! İşte İndirimli Fiyatı
Steam sevilen strateji oyunu Age of Empires II: Definitive Edition için dikkat çeken bir indirim kampanyası başlattı. Peki yapımın fiyatı ne kadara düştü?
⚡ Önemli Bilgiler
- Age of Empires II: Definitive Edition oyununun fiyatı Steam'de 19,99 dolardan (896 TL) 6,99 dolara (313 TL) kadar düştü.
- Oyun için indirimler 30 Nisan'a kadar devam edecek.
- Yapımda Türkçe arayüz ve altyazı desteği mevcut.
Steam’de son derece olumlu etiketine sahip sevilen strateji oyununda büyük bir indirim başladı. Oyuncular, kampanya süresi boyunca yapımı düşük fiyatlarla satın alarak deneme imkanına sahip olacak. İşte merak edilen detaylar!
Age of Empires II: Definitive Edition Steam'de Ne Kadar Oldu?
Age of Empires II: Definitive Edition için Steam’de yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında oyunun fiyatında yüzde 65 oranında bir düşüş söz konusu. Normalde 19,99 dolar (896 TL) olan yapımın fiyatı indirimle birlikte 6,99 dolara (313 TL) kadar geriledi. Ayrıca söz konusu kampanyanın 30 Nisan’a kadar geçerli olacağını da belirtelim.
Age of Empires II: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?
Age of Empires II: Definitive Edition, 1999 yılında çıkan orijinal oyunun 4K grafikler, yenilenmiş sesler ve modern oynanış iyileştirmeleriyle baştan elden geçirilmiş bir sürümü diyebiliriz. Oyunda dört farklı kaynağı yöneterek medeniyetinizi karanlık çağdan kale çağına taşımanız gerekiyor. Bu süreçte güçlü bir ordu kurarak rakiplerinizi alt etmek ve haritadan silmek ise temel hedefiniz olacak.
Age of Empires II: Definitive Edition Türkçe Desteği Var mı?
Oyunun Steam sayfasında Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin bulunduğu bilgisi yer alıyor. Yani Age of Empires II: Definitive Edition’ı yüklediğinizde seslendirme hariç tüm içerikleri Türkçe olarak deneyimleyebilirsiniz.
Age of Empires II: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri Neler?
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 5600+
- Bellek (RAM): 4 GB
- Ekran Kartı:
- NVIDIA GeForce GT 420 veya
- ATI Radeon HD 6850 veya
- Intel HD Graphics 4000 veya daha iyisi
- (En az 2 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 15 GB boş alan
- Ek Notlar:
- En az 2 GB ekran kartı belleği (VRAM)
- En az 4 GB sistem belleği (RAM) gereklidir
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: 2.4 GHz Intel i5 veya daha iyisi / AMD muadili
- Bellek (RAM): 8 GB
- Ekran Kartı:
- NVIDIA GTX 650 veya
- AMD HD 5850 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 15 GB boş alan
Editörün Notu
Daha önce Age of Empires oyunlarını oynama fırsatım olmuştu. Ancak maalesef uzun süredir strateji türüne vakit ayıramıyordum. Sanırım bu son indirimi fırsat bilip Age of Empires ile yeniden arayı kapatacağım.