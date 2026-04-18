Türkçe Destekli FPS Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam, çok olumlu kullanıcı değerlendirmesine sahip taktiksel FPS oyunu Ready or Not için dikkat çekici bir indirim başlattı. Oyuncular, bu ayın sonuna kadar oyunu daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatına sahip olacak. İşte merak edilen tüm detaylar!

Ready or Not Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, popüler FPS oyunu Ready or Not için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında oyunda yüzde 50 indirim yapıldı. Yapımın fiyatı bu kapsamda 28,99 dolardan (1.299 TL) 14,49 dolara (649 TL) kadar düştü. Bununla birlikte indirim kampanyasının 27 Nisan’a kadar devam edeceğini belirtelim.

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Ready or Not, oyuncuyu bir SWAT polisinin yerine koyan, reflekslerden ziyade taktiklerin ve soğukkanlılığın ön planda olduğu bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu. Sıradan aksiyon oyunlarının aksine bodoslama ateş ederek ilerlemek yerine kapıların altından kameralarla bakmanız, tuzakları kontrol etmeniz ve şüphelileri teslim olmaya ikna etmeniz gereken gergin bir atmosfere sahip diyebiliriz.

Ready or Not Türkçe Desteği Var mı?

Ready or Not’un Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz ve altyazı desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Ancak maalesef seslendirme desteği bulunmuyor. Bu özellik yalnızca İngilizce dilinde mevcut.

Ready or Not Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10, 64-bit Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Editörün Notu

Ready or Not tarzı oyunları gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden oyunun indirime girmesi beni oldukça mutlu etti. Şu an çok fazla vaktim olmasa da indirim bitmeden satın alıp uygun bir zamanda oynamayı planlıyorum.