Age of Empires 4 Türkçe Dil Desteği ile Mi Gelecek?

Çıkışı büyük bir sabırsızlıkla beklenen yeni Age of Empires oyununun yeni detayları yakın bir zaman önce ortaya çıktı. Sevindirici olan, Age of Empires 4 Türkçe dil desteği ile satışa sunulacak. Daha başka detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Gerçek Zamanlı Strateji türünü sevenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Age of Empires, 1997 yılında hayatımıza girmişti. Serinin Ensemble Studios tarafından geliştirilmiş olan ilk oyunu sonrasında, toplamda sekiz oyun satışa sunulmuştu. Seri oyunları Asya ve Avrupa bölgelerinde Taş Devri’nden Klasik Dönem’e kadar uzanan bir süreçte tarihsel olaylara odaklı ana senaryolar sunar iken, oyuncular olarak bizler ise bir grup avcı ile başlayarak bir medeniyet oluşturmaya çalışıyorduk.

1997 yılından bu yana üç ana oyunu çıkan Age of Empires serisinde, 2018 yılı itibarıyla bu oyunların Definitive Edition versiyonlarını da görmüştük. Geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan Age of Empires III: Definitive Edition sonrasında ise gözler elbette Age of Empires 4 oyununa dönmüştü.

Age of Empires 4 Türkçe Dil Desteği ile Geliyor!

2017 yılının Ağustos ayı içerisinde duyurulan ve Relic Entertainment tarafından geliştirilmekte olan yeni oyun için X019 sırasında bir fragman yayınlandıktan sonra, geçtiğimiz aylarda bu yıl içerisinde satışa sunulacağı söylenmişti. Dün ise özel bir Fan Preview etkinliği düzenlenmişti. Yaklaşık yarım saat kadar süren bu etkinlik sırasında, Age of Empires 4 hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk. Net bir tarih verilmemiş olsa da Sonbahar aylarında Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile PC (Steam ve Windows Store) için satışa sunulacak olan oyun, ilk günden Xbox Game Pass aboneleri de erişim sağlayabilecek.

Fan Preview sırasında verilen detaylara göre seride daha önceden görmediğimiz türden bir hikaye anlatım tarzının kullanılacağı yeni oyunda, dört hikaye ve sekiz oynanabilir uygarlık olacak. Etkinlik sırasında da yeni bir oynanış fragmanın yanı sıra Norman hikayesi ile Delhi ve Çin uygarlıklarını da yakında görme fırsatımız oldu. Ayrıca serinin önceki oyunlarında olduğu gibi deniz savaşları da yapacağız, ki oynanış görüntülerinde kısa bir kesit halinde olsa da buna değinilmeden geçilmemiş.

Son olarak, Age of Empires 4 için bir kapalı beta testi de düzenlenecek. Eğer katılımda bulunmak isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Ne var ki bunun, oyunu çıkışından önce deneyimleyebileceğinizi garantilemediğini hatırlatalım. Çünkü Microsoft ve Relic Entertainment tarafından seçilecek olan kişiler katılımda bulunabilecekler, ama yine de denemesi bedava olduğu için bir bakmakta fayda var.

Age of Empires 4 Fan Preview etkinliğinin tekrarını aşağıdan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!