Sony'nin GTA 6 Hamlesi Şaşırttı! Eski Paylaşımlar Tek Tek Kaldırıldı

Sony, PlayStation'ı Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile oyuncuların bir numaralı adreslerinden biri hâline getirmek istiyor. Bu kapsamda şimdiye kadar sosyal medya ve çeşitli mecralarda oyuncuların dikkatini çekecek birçok paylaşımda bulundu. Ne var ki bunların önemli bir kısmı, daha sonra alınan bir kararla birlikte tek tek kaldırıldı.

Sony Neden Eski GTA 6 Gönderilerini Kaldırdı?

Sony, Rockstar Games'in GTA 6 ile ilgili hamlelerinden sonra oyuncuların heyecanından faydalanmak istedi. Bunun için sosyal medya hesapları üzerinden oyunun en iyi PlayStation 5'te oynandığını belirttiği, çıkış tarihini de içeren gönderiler yayınladı. Ne var ki bu paylaşımlar kısa bir süre kaldırıldı. Doğal olarak oyuncu topluluğu da bu durum karşısında epey şaşırdı.

Başlangıçta Sony'nin Xbox ya da PC kullanıcılarını kaçırmamak adına böyle bir hamlede bulunduğu veya Rockstar Games ile pazarlama konusundaki ortaklığının bozulduğu yönünde tahminler yürütüldü. Ama işin aslı daha sonra anlaşıldı. Rockstar Games, ön sipariş detaylarını paylaştığı duyuruda fiziksel ön siparişlerde kutudan sadece dijital kod çıkacağını doğruladı.

Şirketin yaptığı paylaşımlarda diskli PlayStation yer almıştı. Büyük ihtimalle eğlence devi Sony, dijital kod ihtimalini hesaba katmadı. Daha sonra oyuncuları yanlış yönlendirmemek için bu hatayı düzeltecek o hamleyi attı. İlgili paylaşımlar ortadan kalktı. Logo güncellendi, disk sürücüsü olmayan bir PlayStation 5 konsuna yer verildi.

GTA 6 Kutusundan Neden Sadece Dijital Kod Çıkacak?

Grand Theft Auto VI'nın kutusundan sadece dijital kod çıkacak ve oyunu indirmek için bunu kullanmak gerekecek. Rockstar Games, bunun arkasında nasıl bir gerekçe olduğunu açıklamadı. Ama bazı tahminlerde bulunmak zor değil. Bilindiği üzere oyunun fiziksel sürümünü normal şekilde piyasaya sürmenin belirli bir maliyeti var.

Rockstar Games için GTA 6 zaten başlı başına pahalı bir yatırım. En azından bu tür maliyetlerden kısarak dijital satışlardan elde edilecek gelire odaklanmak istiyor olabilir. Tabii, şirketin daha önce yaşadığı can sıkıcı sızıntı sorununu unutmamak gerek. GTA 6'nın geliştirme sürecinin ilk başlarına ait görüntülerin internete sızdırılmasından sonra şirket güvenlik tedbirlerini had safhaya çıkardı.

Şirket, benzer bir sorunla daha karşılaşmamak için yönünü tamamen dijitale çevirmiş olabilir. Zaten daha önce sektör içinden çok güvenilir kaynaklar da böyle bir hamlenin atılabileceği yönünde ipucu sağlamıştı. Yani çok da beklenmedik bir durum değildi.

Rockstar Games, GTA 6 İle İlgili Planlarını Sony'den de mi Sakladı?

Sony'nin pazarlama sürecinde bu kadar önemli bir hata yapması, Rockstar Games'in Sony gibi bir şirkete bile hiçbir ipucu vermediğini gösteriyor. Şimdiye kadar en çok beklenen yapımlardan biri olan GTA 6 ile ilgili sızıntıların önüne geçmek isteyen şirket, görünüşe bakılacak olursa çok ciddi bir gizlilik politikası izliyor.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in daha önce yaşanan GTA 6 sızıntısından sonra tekrarının yaşanmaması için çok sıkı güvenlik önlemleri aldığını biliyorduk. Ama pazarlama konusunda en önemli şirketlerden biri olan Sony'den bile küçük detayları saklaması benim için bir hayli şaşırtıcı oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse şirketin işini şansa bırakmamak için ön sipariş tarihi hakkında bu tür önemli şirketlerle hiçbir bilgi paylaşmadığını düşünmüyorum.