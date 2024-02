Age of Empires Oyunları Steam'de İndirime Girdi: %75'e Varan İndirimler!

Steam, 2024 yılına girmemizle birlikte pek çok indirim dönemiyle karşımıza çıktı. Need for Speed oyunlarından Ubisoft ve 2K oyunlarına kadar pek çok yayıncının oyunları Ocak ve Şubat ayında indirimleri süsledi. Şimdi ise Age of Empires oyunları büyük indirimlerle karşımızda.

Steam, geçtiğimiz yılın Kasım ayında TL desteğini keserek ülkemizde dolar ile satış yapmaya başladı. O günden bu yana ülkemizde oyun satışları büyük oranda düştü ancak bugünkü gibi indirim süreçleri oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlıyor.

Microsoft, gerçekleştirdiği Age of Empires etkinliği sonrasında Steam'de sayısız Age of Empires oyununu indirimle oyunseverlere sunmaya başladı.

Steam'de İndirime Giren Age of Empires Oyunları

Age of Empires IV: Anniversary Edition - %50 indirimle 39,99$ yerine 19,99$

Age of Empires: Definitive Edition - %75 indirimle 19,99$ yerine 4,99$

Age of Empires II: Definitive Edition - %50 indirimle 19,99$ yerine 9,99$

Age of Empires III: Definitive Edition - %50 indirimle 19,99$ yerine 9,99$

Age of Empires 25th Anniversary Collection - %57 indirimle 200,87$ yerine 86,50$

Steam'de indirime giren Age of Empires oyunlarının ve DLC'lerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.