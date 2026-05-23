Infinix'ten 5G Destekli Ucuz Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Infinix Hot 70 Pro 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. 8 GB RAM'e sahip cihaz ayrıca iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak.

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj: 45W

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Hot 70 Pro 5G'de Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarfından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Sekiz çekirdeğe sahip işlemci, Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti. Orta segemntte konumlanan işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Serinin bir önceki modeli Hot 60 Pro'da ise Helio G200 işlemcisi mevcut. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Infinix'in yeni telefonunda 5.600 mAh batarya kapasitesi buluancak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Hot 60 Pro'da 5.160 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon, öncekine kıyasla daha yüksek bir kapasiteye sahip olacak.

Infinix Hot 70 Pro 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Bütçe dostu Android telefon, sadece 8 GB RAM seçeneğine sahip olacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Bu arada serinin önceki modeli Hot 60 Pro'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

Infinix Hot 70 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Hot 70 Pro 5G, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Hot 60 Pro, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Infinix Hot 70 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 60 Pro, Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 60 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL'ye satılıyor. Hot 70 Pro 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 18 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun orta sınıf işlemci sayesinde PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Cihazın standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Yoğun kullanımda ise cihazı güni çinde birkaç kez şarj etmek gerekebilir. Bu arada 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj işleminin tamamlanması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmayacak.