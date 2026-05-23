Fiat Egea yerine Grizzly geliyor: İşte ilk detaylar

Fiat Egea, uzun yıllardır ülkemizde en çok satan otomobillerin başında geliyor. 2015 yılında tanıtılan popüler modelin üretimi önümüzdeki aylarda sona erecek. Gözler şimdiden Egea'nın yerini alacak olan modele çevrilmiş durumda. Stellantis Investor's Day 2026 etkinliğinde tanıtılan Fiat Grizzly ise iki farklı gövde seçeneği ile Türkiye'de Egea'nın boşluğunu doldurmaya aday.

Fiat Grizzly Ne Zaman Satışa Çıkacak?

İtalyan üretici, yeni modelini henüz resmi olarak tanıtmış olmasa da yatırımcı günü etkinliğinde oldukça detaylı görselleri paylaştı. 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Paris Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı yapılacak olan otomobilin satışına da fuar sonrası başlanacak. Fiat Grizzly'nin satışa ilk çıktığı ülkelerden birisinin de Türkiye olması bekleniyor. Yani yeni modeli ekim ayının sonu veya kasım ayının başında ülkemizde görme ihtimalimiz yüksek.

Fiat Grizzly'nin Tasarımı Nasıl?

Fiat'ın C segmentindeki yeni temsilcisi Grizzly, SUV ve fastback olmak üzere iki farklı gövde seçeneği ile tanıtıldı. Fiat Panda'nın büyük kardeşi olarak nitelendirilen yeni model ailesi markanın 'Smart Car' mimarisi üzerinde yükseliyor. Köşeli tasarımı ile Fiat Panda'nın ardından markanın yeni tasarım felsefesini taşıyan Grizzly modelleri, Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera'dan izler taşıyor.

Grizzly'nin ön bölümde dikdörtgen formlu farları aydınlatmalı bir ön panel ile birbirine doğru uzanıyor. Ortadaki FIAT yazısı ile tamamlanan ön panelin altında ise ince bir hava girişine yer veriliyor. Bu bölümün altında ise daha geniş bir hava girişi ve SUV karakterine katkıda bulunan metal görünümlü tampon koruması bizleri karşılıyor.

İki gövde seçeneği arasındaki tek fark olarak görünen arka bölümlerin tasarımı hakkında ise henüz net bir fikre sahip değiliz. SUV model arka bölümde Opel Frontera benzeri klasik bir SUV tasarıma sahipken, fastback versiyonda ise açılı bir arka cam çizgisi bizleri karşlıyor. Fiat, son dönemde fastback çizgilere sahip Peugeot 408'in başarı formülünü Grizzly modeline taşımış gibi görünüyor.

Fiat Grizzly'nin Motor Seçenekleri Neler?

Yeni Fiat Grizzly'nin kaputunun altında Stellantis'den görmeye alışık olduğumuz güç ünitelerini bekliyoruz. Giriş seviyesinde 136 beygir güç üretebilen 1.2 litrelik hafif hibrit motor yer almasını bekleyebiliriz. Elektrikli versiyonda ise Frontera'dan hatırladığımız yine 136 beygir güce sahip elektrik motoru görev yapabilir. 44 kWh ve 54 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile sunulan elektrikli Frontera, 301 ve 408 kilometre menzil sunuyor.

Fiat Grizzly Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz resmi tanıtımı yapılmadığı için yeni model için fiyat belirlemek oldukça güç. Ancak Fiat Egea'nın yerine geçmesi beklenen otomobilin benzer satış rakamlarına ulaşması için agresif bir fiyat politikası ile sunulmasını bekliyoruz. Özellikle elektrikli versiyonlar ÖTV avantajı ile birlikte 1 miyon 600 TL'nin altında bir fiyatla ülkemize giriş yapacaktır. Hafif hibrit güç ünitesine sahip versiyonun da 1 milyon 800 TL civarında bir satış fiyatı olmasını bekleyebiliriz.

Editor Yorumu

Fiat Egea, uzun yıllardır Türk kullanıcısının gönlüne taht kurmuş bir model. Uzun yıllar boyunca farklı motor seçenekleri ile satışta kalan araç, uygun fiyatı ve büyük oranda sorunsuz olması ile Türkiye'de çokça sevildi. Grizzly'nin de benzer bir başarıya ulaşması için uygun fiyatla birlikte sorunsuzluğu da beraberinde getirmesi gerekiyor.

Son dönemde birçok markada olduğu gibi Stellantis de sorunsuzluk konusunda bazı sıkıntılarla karşı karşıya . Motorların hassas çalışması ve son yıllarda kullanıma sunulan e-DCS6 şanzımanların sorunları da kafalarda soru işareti bırakmış durumda. Grizzly modeli bu sorunlardan arındırılıp sorunsuzluğunu ispat ettiği takdirde ise yine insanımızın gönlünü kazanacaktır.