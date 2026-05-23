Alan Wake 2,5 TL'ye Düştü! %90 İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Başarılı hikâye anlatımı ve etkileyici atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplayan Alan Wake için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya kapsamında Alan Wake'in standart sürümü indirime girdi. Keyifli vakit geçirilmesine yardım eden oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Alan Wake kaç TL oldu?

Alan Wake'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Alan Wake'in standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Aksiyon ve psikolojik gerilim türlerini seven oyunculara hitap eden oyunun standart sürümü 25 TL yerine 2,5 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatu sunan kampanya 11 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Alan Wake'in Fragmanı Nasıl İzlenir?

Alan Wake Nasıl Bir Oyun?

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen oyun, kendi yazdığı ancak hatırlamadığı bir hikâyenin gerçeğe dönüşmeye başladığını fark eden Alan Wake'in hikâyesini konu alıyor. Alan hem ortadan kaybolan eşini bulmaya çalışıyor hem de karanlı kgüçlerin ortaya çıkmasına yol açan gizemli hikâyeyi çözmeye çalışıyor.

Oyunda düşmanların etrafında karanlıktan oluşan bir kalkan bulunuyor. Bu kalkan etkinken mermiler onlara zarar vermiyor. Önce el fenerini düşmanların üzerine tutmamız gerekiyor. Bu işlem, kalkanın yok olmasını sağlıyor. Savunmasız kalan düşmanları tabanca ve tüfek gibi silahlar ile etkisiz hâle getirebiliyoruz.

Etkileyici bir atmosfere ve başarılı bir hikâye anlatımına sahip olan oyun, Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,5 puana sahip. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise çok olumlu durumda. 83 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Alan Wake'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows XP SP2 İşlemci: Çift çekirdekli Intel 2GHz veya AMD 2.8GHz

2 GB Ekran Kartı: DirectX 10 ile uyumlu, 512 MB VRAM'li ekran kartı

Alan Wake'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows 7 İşlemci: Dört çekirdekli Intel 2.66GHz veya AMD 3.2GHz

4 GB Ekran Kartı: DirectX 10 ile uyumlu, 1 GB VRAM'li ekran kartı

Alan Wake Kaç GB?

Alan Wake'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 8 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Bu sayede kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Alan Wake'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun bence yalnızca oynanışıyla değil aynı zamanda insanı ekran başına kilitleyen etkileyici atmosferi ve başarılı hikâye anlatımıyla öne çıkıyor. Karanlık ormanlarda el feneriyle yolumu bulmaya ç alışırken kendimi Stephen King'in bir romanında gibi hissetmiştim.