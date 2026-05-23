Steam'e Çok Eğlenceli 7 Ücretsiz Oyun Eklendi! Hemen Oynayın

Steam, PC oyuncularına yönelik oyun geliştiren herkesin favori dijital oyun mağazası olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından geliştirici ise kendini kanıtlama ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşma amacı da dahil olmak üzere birçok sebepten ötürü oyunlarını bu platform üzerinden ücretsiz olarak sunuyor.

Oyunlarını bu şekilde sunmayı tercih eden geliştiricilerin yayına alınan yeni oyunları ile birlikte Steam'de mevcut oynaması ücretsiz oyunların arasına birkaç yeni yapım daha dahil oldu. Oyun oynamak isteyen ancak bunun için hiçbir şekilde ödeme yapmak istemeyen kişilerin artık daha fazla seçeneği bulunuyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

93, Kuindzhi

Anomaly Jobs: Data Center

Endix

Unanswered

War of the Damned

ICR - Multiplayer Car Racing

String Mace

Steam'de ücretsiz hâle gelen oyunların arasında 93, Kuindzhi, Icarian, War of the Damned, ICR - Multiplayer Car Racing, Endix ve daha birçok oyun bulunuyor. Bunları oynamaya başlamak için herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Dijital oyun mağazasını açtıktan sonra oyunun ismini aratıp üzerine bastıktan sonra yönlendirileceğiniz mağaza sayfasında "Oyunu Oyna" seçeneğine basmanız yeterli.

93, Kuindzhi Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Nikita Igorevich Studio

Yayıncı: Smysl Media

Kendinizi kaptıracağınız hikâyeli oyunlar arasında konumlanan 93, Kuindzhi, savaşın insanların içindeki izlerine odaklanan bir yapım. 18 yaşındaki Artyom'un bakış açısı ile dünyanın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Babasının cepheye gitmesi üzerine Mariupol'de gönüllü olan Artyom, korku ve benzeri duygularla yüz yüze geliyor. Oyunda savaştan ziyade onun psikolojik olarak ne kadar ağır etkiler bıraktığını deneyimliyorsunuz.

Anomaly Jobs: Data Center Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Imbace

Yayıncı: Imbace

Korku oyunları arasında yer alan Anomaly Jobs: Data Center, gece vardiyasına kalan bir karakteri kontrol ettiğimiz oyun. Her gece aynı işleri yapan ana karakterimiz, bu vardiyada bazı tuhaf olaylarla karşılaşıyor. Biz ise buradaki anormal durumları bulmaya ve doğru çıkışı seçmeye çalışıyoruz. Eğer ortamda anormallik varsa kırmız çıkışa, her şey normal ise yeşil çıkışa gitmek gerekiyor. Yanlış kararların ise sonu kötü bitiyor.

Endix Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Endix

Yayıncı: Endix

Online oyunlar arasında öne çıkan yapımlardan ENDIX, diğer insanlarla sosyalleşebileceğiniz ve yeni oyunlar keşfedebileceğiniz büyük bir alan sunuyor. Her oyuncu kendi avatarını oluşturup arkadaşları ile fuar alanını dolaşabiliyor, yeni insanlarla tanışabiliyor ve hatta geliştiricilerle doğrudan iletişime geçebiliyor. Mini oyunlara katılabiliyor, liderlik tablosunda yükselmeye çalışabiliyorsunuz.

Unanswered Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: WhiteRoot Studio

Yayıncı: WhiteRoot Studio

Unanswered, birinci şahıs bakış açısıyla oynadığımız psikolojik gerilim türüne sahip bir oyun. Oyunda çevreyi dikkatlice keşfetmek, gizli ipuçlarını bulmak ve en önemlisi, hayatta kalmaya çalışmak gerekiyor. Normal el feneri ile karanlığı aydınlatırken UV ışığı ile görünmeyen mesajları ve gizli sırları ortaya çıkarabiliyorsunuz.

War of the Damned Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Coki Studio

Yayıncı: Coki Studio

War of the Damned, insanların bir dönem gezegene hükmettiği ama büyük bir savaşın ardından medeniyetin neredeyze tamamen çöktüğü bir rol yapma oyunu. Hayatta kalan insanlar çeşitli gruplara ayrılmış durumda. Her grup, eski imparatorluğun gerçek varisi olduğunu iddia ediyor ve bu savaş uğruna birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Sizin bu oyundaki amacınız da düşman gruplara karşı üstünlük kurulup bu dünyanın kaderini değiştirmek.

ICR - Multiplayer Car Racing Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Ansh Jain Global Networks

Yayıncı: Ansh Jain Global Networks

Yarış oyunları oynamaktan keyif alanların ilgi göstereceği bir oyun olan ICR - Multiplayer Car Racing'de farklı pistlerde rakipleri geride bırakarak birinci olmaya ve diğer tüm oyuncuların arasında zirvede konumlanmaya çalışıyoruz. Reflekslerin ön planda olduğu bu oyun, gerçekçi simülasyondan ziyade keyifli ve rekabetçi bir oyun deneyimi sunmaya odaklanıyor.

String Mace Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: SneakyToad

Yayıncı: SneakyToad

String Mace, hızlı tempolu bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyunda arenadaki tüm düşman alt ederek mümkün olduğunca en yüksek skora ulaşmayı, kombolar yapmayı ve güçlü canavarları yenmeye çalışıyorsunuz. Oyunda farklı oynanış tarzlarına sahip karakterler mevcut. Bunları tek tek deneyerek en iyisinin hangisi olduğunu keşfedebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'in bu kadar çok tercih edilmesinin sebeplerinden birinin çok çeşitli ve kaliteli ücretsiz oyun yelpazesi sunması olduğunu düşünüyorum. Listeye bakıldığında da görülebileceği üzere yeni yayınlanan bu oyunların arasında özellikle 93, Kuindzhi ve Unanswered gibi etkileyici oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar, Steam'in kullanım süresinin de artmasını sağlayacaktır.