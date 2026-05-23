657 Beygirlik Voyah Taishan X8 Tanıtıldı! İçi Evde Gibi Hissettiriyor

Dongfeng'in alt markası Voyah, büyük SUV modeli Taishan X8'in tanıtımını gerçekleştirdi. Geçen ayın ortasında iç kısma odaklanan görüntülerle yeni aracın ne kadar konforlu bir deneyim sunacağını gözler önüne seren marka, şimdi de bu aracın neler sunduğunu ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıklığa kavuşturdu.

Voyah Taishan X8'in Özellikleri Neler?

Platform: Voyah Qingyun Platform 2.0

Boyutlar: 5200 mm x 2025 mm x 1814 mm

Aks Mesafesi: 3090 mm

Bagaj Hacmi: 1148 litre (Koltuklar yatırıldığında 2361 litre)

Jantlar: 21 inç

Mimari: 800V yüksek voltaj sistemi (5C hızlı şarj destekli)

Hibrit Motor: 1,5 litre turbo motor + çift elektrik motoru

Hibrit Toplam Güç: 475 kW (637 beygir) / 490 kW (657 beygir)

0-100 km/sa Hızlanma Süresi: 5,5 saniye (En üst sürüm)

Menzil: 1506 km'ye kadar (CLTC)

Tam Elektrikli Motor: Çift elektrik motoru (637 beygir gücü)

Tam Elektrikli Menzil: 727 kilometreye kadar (CLTC)

Tam Elektrikli Şarj Süresi: %20-%80 arası 10 dakika

Yazılım: HarmonySpace 5.2 ve MoLA

Ön Ekranlar: 15,6 inç Huawei akıllı ekran + 10.25 inç gösterge paneli

Arka Ekran: 21,4 inç 3K HD tavan ekranı

Ses Sistemi: 29 hoparlörlü Voyah Sound

Otonom Sürüş: Huawei Qiankun ADS sistemi, LiDAR sensörü

Voyah Taishan X8, 800V sistemle birlikte geliyor ve 5C hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Hem tamamen elektrikli hem hibrit olmak üzere iki seçenekle müşterilerin karşısına çıkıyor. Hibrit versiyonda 1,5 litrelik turbo motor ve çift elektrikli motora sahip. 637 beygir ve 657 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor. En üst sürüm 0'dan 100 km/sa hıza 5,5 saniyede ulaşıyor. Çin yollarına odaklanan CLTC standartlarına göre 1506 km, Türkiye'ye daha uygun olan WLTP standartlarına göreyse 1.204 kilometre menzil sağlıyor.

Tamamen elektrikli versiyonu, toplamda 637 beygir güç üreten çift motor motorla birlikte geliyor. CLTC standartlarına göre 727 km, WLTP standartlarına göre 581 kilometre menzil sünüyor. %20 seviyesinden %80 seviyesine ise yalnızca 10 dakikada ulaşıyor. Böylelikle özellikle uzun yola çıkanlar için mola sürelerini kısaltarak ciddi bir avantaj sağlıyor.

Araç Huawei'in yapay zeka destekle gelişmiş otonom sürüş sistemi ile birlikte geliyor. Bu sistem sayesinde sürücünün üzerindeki büyük yük ortadan kalkıyor. Trafikte ilerlerken size ciddi bir katkı sağlıyor. Öte yandan bu araba, LiDAR teknolojisine de sahip. Bu da olumsuz hava koşullarına dahi çevredeki engellilerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor.

Voyah Taishan X8'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Voyah Taishan X8, 5200 mm uzunluğa, 2025 mm genişliğe ve 1814 mm yüksekliğe sahip bir model. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında ise 3090 mm mesafe bulunuyor. Bu özellikle arka taraftaki yolcular için ideal bir alan sunduğu anlamına geliyor. İçe gömülü kapı kollarına sahip olan otomobilin arka lambaları boydan boya uzanıyor.

Huawei'in akıllı araçlar için geliştirdiği yapay zeka asistanı olan MoLA ile birlikte gelen arabanın iç tarafında 15,6 inçlik Huawei akıllı ekran, 10,25 inçlik gösterge paneli ve 55 inç sanal gösterge paneli içeriyor. Arkadaki yolcular için de tavanda 3K çözünürlük sunan 21,4 inçlik bir ekran yer alıyor. 29 hoparlörlü Voyah Sound ses sistemi ile öne çıkan otomobilde 13 litrelik akıllı buzdolabı bulunuyor. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1148 litreden 2361 litreye çıkıyor.

Voyah Taishan X8'in Fiyatı Ne Kadar?

Voyah Taishan X8'in hibrit versiyonu için 292 bin 900 yuan (1 milyon 975 bin 299 TL), tamamen elektrikli sürümü için 339 bin 900 yuan (2 milyon 292 bin 264 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda hibrit sürümün başlangıç fiyatı vergilerle birlikte fiyatı 5 milyon TL, elektrikli modelin ise 6 milyon TL civarında olabilir. Elbette ki konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyata sahip olabileceğini de not düşmek gerek.

Voyah Taishan X8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an Çin'den ithal edilen elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ek vergiler uygulanıyor. Ayrıca markalardan yerine getirmeleri beklenen sorumlulukları da karşılaması isteniyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda aracın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin şimdilik düşük olduğu söylenebilir. Tabii, Voyah'ın bu yılın başlarında yönünü yeniden Türkiye'ye çevirdiğinin ortaya çıktığını unutmamak gerek. Yerli üretim planlarının uygulanması hâlinde Taishan X8'in de Türkiye'deki otomobil tutkunları ile buluşabilir.

Editörün Yorumu

Voyah Taishan X8'in özellikle birincil önceliği konfor olanlar için ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Sadece belirli bir kitleye hitap etmek yerine birçok kitleyi odak noktasına alıyor. Hem iş amaçlı kullanıma uygun hem aileler için önemli bir avantaj sağlayan araç olarak öne çıkıyor. Menzil derdini ortadan kaldırması da bana göre bir diğer artısı. Tüm bunları göz önüne alarak aracın hedef pazarda çok rağbet göreceğini söyleyebilirim.