Popüler Strateji Oyunu Age of Empires III, Steam'den Kaldırıldı!

1997 yılında ilk oyunu ile çıkış yapan ve yıllardır milyonlarca oyuncuyu kendine bağlayan Age of Empires serisinin üçüncü oyunu üzücü bir haberle gündeme geldi. Ensemble Studio'nun geliştirdiği gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Age of Empires'ın 2005 yılında piyasaya sürülen üçüncü oyunu Age of Empires III'ün online hizmetlerinin de çok yakında sona ereceği bildirildi.

Oyunculara 16. yüzyıldan 19. yüzyılın bir kısmına kadar hüküm sürmüş Avrupa medeniyetlerini yönetebilme fırsatı sunan oyun, çok oyunculu yapısı sayesinde büyük kitlelere ulaşabilmeyi başarmıştı. Detaylar haberde.

Age Of Empires III Sunucuları 30 Ekim'de Kapanacak

Yapılan açıklamada Age of Empires III'ün çevrimiçi sunucularının 30 Ekim 2024 tarihinde kapatılacağı ve bu tarihten itibaren yalnızca oyunun Definitive sürümünün satın alınabileceği belirtildi. Buna rağmen bazı key sitelerinde satışı süren oyunu almak isteyen kullanıcıların yüksek fiyatlar ödemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim Steam listelerinden kaldırılan oyunun Steam Key fiyatları ortalama 60 dolar civarında seyrediyor.

Tüm bunların yanı sıra oyunun 2020 yılında çıkış yapan Definitive sürümü Steam üzerinde ücretsiz şekilde listeleniyor. Definitive sürümün orijinal oyuna göre daha gelişmiş grafikler ve birtakım yeni özellikler barındırdığını da atlamamak gerekirken; Türkçe arayüz ve altyazı desteği ülkemiz oyuncuları için, hele ki tam zamanlı bir strateji oyunu için oldukça önemli diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...