Ağustos 2020 Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu

İlk Ağustos 2020 Xbox Game Pass oyunları netleştirildi. Seçilen oyunlar 6 Ağustos 2020 ve 13 Ağustos 2020 olmak üzere iki ayrı tarihte abonelerin erişimine açılacak.

Ağustos 2020 Xbox Game Pass Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile It Lurks Below, Trailmakers, UnderMine, Xeno Crisis ve Final Fantasy VII HD hem PC hem de Xbox One kullanıcılarının, Darksiders: Genesis ve The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ise sadece Xbox One kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Hemen aşağıdan bu oyunların detaylarına göz atabilirsiniz.

Darksiders: Genesis (6 Ağustos 2020) - Xbox One

Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (6 Ağustos 2020) - Xbox One

Man of Medan konu olarak Güney Pasifik dolaylarında geçecek. İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu iddia edilen gemi enkazını bulmak isteyen Amerikalı dört kafadar genç, kaptanı Fliss olan bir dalış teknesi ile yola çıkıyorlar. Ne var ki, sonradan patlayan fırtına olayların tam tersine dönmesine neden oluyor ve bahsi geçen gemide kapana kısılan kafadarlar için bir ölüm-kalım mücadelesi başlıyor.

It Lurks Below (6 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

It Lurks Below, aksiyon içerikli eski tarz bir hayatta kalma-rol yapma oyunu. 2B kamera açısından oynadığınız oyunda kendi karakterinizi yarattıktan sonra farklı sınıflar arasından seçim yapacak ve kötülükler ile dolu gizleri çözmeye çalışacaksınız. Rastgele oluşturulmuş olan bölümleri araştırırken rastgele eşyalar bulacak ve ölümcül düşmanlar ile savaşmak durumunda olacaksınız.

Trailmakers (6 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Aksiyon, macera ve yarış simülasyonu türündeki Trailmakers oyununda, bir araba, uçak, bot veya istediğiniz daha başka araçlar üreterek çeşitli araştırma görevlerini tamamlamaya çalışacak, ralli yarışlarına katılacak veya oyunun sunduğu yabancı gezegende istediğiniz gezinebileceksiniz. Fizik tabanlı oyunu ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz.

UnderMine (6 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

UnderMine, çatışma ve zindan keşfini rol yapma oyunu benzeri bir aşama kaydetme sistemiyle birleştiren aksiyon, macera ve Roguelike türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Amacınız ise UnderMine sırlarını keşfetmek olacak. Bu esnada tehlikeli düşmanlar ile mücadele edecek ve size yararı olacak karakterleri de kurtarmanız gerekecek.

Xeno Crisis (6 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Xeno Crisis, ister tek başınıza isterseniz de yerel kooperatif desteğiyle bir arkadaşınız ile oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu oluyor. Hikaye olarak bir yaratık tehdidi ile başa çıkmanızın gerekeceği zorlu bir göreve çıkıyorsunuz. İlerleyişiniz boyunca çok çeşitli düşmanlar ile mücadele ederken, hem hayatta kalanları da kurtarmaya çalışacak hem de meydana gelen olayların kaynağına ineceksiniz.

Final Fantasy VII HD (13 Ağustos 2020) - PC ve Xbox One

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.

Son olarak, 14 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass sisteminden beş oyun daha ayrılacak. Bu oyunlardan Kingdom Come: Deliverance ve Yoku's Island Express hem PC hem de Xbox One tarafından, Space Hulk: Tactics ve Where the Water Tastes Like Wine PC ve Devil May Cry 5 de Xbox One tarafından seçilen oyunlar oldular.