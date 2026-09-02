Ağustos Ayında En Çok Satış Yapan Markalar!

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) her ayın başında olduğu gibi ağustos ayı için de otomobil satış rakamlarını paylaştı. Eylül ayının gelmesi ile ağustos ayındaki ticari ve binek araç satışları da netleşmiş oldu. Geçtiğimiz ay ile başlayan toplam satışlardaki durgunluk bu ayda da devam ediyor.

Ağustos Ayında Toplam Kaç Adet Araç Satıldı?

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre ağustos ayı içerisinde toplamda 81 bin 31 adet otomotiv satışı gerçekleşti. Buna göre toplam araç satışları geçtiğimiz ay ile benzer bir seviyede gerçekleşmiş oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise toplamda 101 bin 650 araç satışı yapılmıştı. Böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv satışlarının yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığını görüyoruz.

Ağustos ayında gerçekleştirilen toplam satışın 61 bin 529 adetlik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Geçtiğimiz ay bu rakam 62 bin 478 adet olarak açıklanmıştı. Bu da önceki aya göre yaklaşık yüzde 1,5'lik bir düşüş anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda ise 82 bin 215 adet otomobil satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre geçtiğimiz yıl ile kıyasladığımızda yine yaklaşık olarak yüzde 25'lık bir düşüşle karşılaşıyoruz.

Ticari araç tarafında ağustos ayında ise toplam 19 bin 502 adet araç satılmış. Geçtiğimiz ay bu miktar 18 bin 308 adet olarak belirtilmişti. Ticari araç pazarında geçtiğimiz aya göre binek otomobillerden farklı olarak yaklaşık yüzde 6 oranında artış yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayına göz attığımızda 19 bin 435 adet ticari araç satışı gerçekleşmiş. Bu da ticari araç satışında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciddi bir fark olmadığını gösteriyor.

Ağustos Ayında En Çok Hangi Marka Satış Yaptı?

ODMD tarafından paylaşılan rakamlarda Renault yine listeye liderlik etmeye devam ediyor. Fransız üretici ile 2026 yılı boyunca yakaladığı başarılı grafiği ağustos ayında da sürdürüyor. Fransız üretici ağustos ayı içerisinde toplamda 8 bin 773 adet satış yapma başarısı gösterdi. Renault'un toplam satışlarının 7 bin 919 adetlik kısmını binek otomobiller oluşturuyor. Fransız üreticiyi 7 bin 420 adetlik toplam satış ile Volkswagen takip ediyor. Volkswagen'in binek araç satış adedi ise 5 bin 624.

Marka Toplam Satış Adedi Renault 8.773 Volkswagen 7.420 Fiat 6.179 Toyota 5.508 Hyundai 4.916 Togg 4.886 Peugeot 4.775 Ford 4.329 Citroen 3.807 Opel / Mercedes-Benz 3.762

En Çok Binek Otomobil Satışı Yapan Marka Hangisi?

Binek otomobil tarafında bu ayın yıldızı hiç kuşkusuz en çok binek araç satışı yapan markalar arasında üçüncülüğü elde eden Togg oldu. Togg T10X, ağustos ayında 2 bin 939 adet satarak zirveye yerleşti. Togg T10F de 1.947 satış adedine ulaşarak başarılı bir ayı geride bıraktı. Renault ise Duster, Clio ve Boreal modelleri başta olmak üzere binek araç pazarında bu ay da liderliğini sürdürüyor.

Duster ile 2 bin 677 adetlik satış rakamıyle ağustos ayında ikinciliğe ulaşan Renault, Clio ve Boreal modelleriyle de yine en çok satan modeller içerisinde ilk 10'daki yerini aldı. Bu ay önemli bir atak yapan Toyota Corolla, 2 bin 386 adetlik satış ile en çok satan modeller arasında üçüncü olmayı başardı. Hiçbir modelini ilk 10'a sokamayan Volkwagen ise toplamda 5 bin 624 binek araç ile listede yine ikinci sırada. 2 bin 837 adet satışa ulaşan Mercedes-Benz de premium sınıftaki başarısını sürdürüyor.

Marka Binek Otomobil Satış Adedi Renault 7.919 Volkswagen 5.624 Togg 4.886 Hyundai 4.879 Toyota 4.335 Skoda 3.055 Peugeot 2.852 Mercedes-Benz 2.837 KIA 2.647 Fiat 2.125

Ağustos Ayında En Çok Ticari Araç Satışı Yapan Marka Hangisi Oldu?

Fiat bu ay ticari araç pazarındaki liderliği Ford'dan almayı başardı. Uzun zamandır süren Ford hakimiyetine son veren Fiat, ağustos ayında 4 bin 54 adetlik satış başarısı gösterdi. Fiat'ın arkasında ise uzun zamandır listenin tepesini bırakmayan Ford, 3 bin 891 adet ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise artık üretimi ülkemize taşınan Peugeot yer alıyor. Fransız üretici ağustos ayında 1.923 adetlik hafif ticari araç satışı yapmayı başardı.

Marka Hafif Ticari Araç Satış Adedi Fiat 4.054 Ford 3.891 Peugeot 1.923 Opel 1.796 Volkswagen 1.796

Editörün Yorumu

Renault, 2026 yılındaki başarısını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız üretici yaptığı binek araç satışları ile Türkiye pazarındaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış durumda. Fiat Egea'nın üretiminin de bitmesi ile şirket özellikle yerli üretim modelleri ile bu yıl toplam binek araç pazarında rakipsiz gibi görünüyor. Fiat'ın Grizzly modellerinin ülkemizde piyasaya sürülmesi önümüzdeki aylarda Renault'un satışlarını mutlaka etkileyecektir.

Diğer yandan bir önemli parantez de Togg'a açmak gerekiyor. Yerli otomobil üreticimiz T10X ve T10F ile geçtiğimiz ay büyük bir başarı yakaladı. Toplamda 4 bin 886 adetlik satış ile üçüncü en çok satan marka olması Togg için oldukça önemli bir adım. Önümüzdeki yıl sunulacak olan T6X ile Togg ülkemizdeki satışlarını bir kat daha artıracaktır.