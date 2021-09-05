Ağustos Ayında En Çok Araba Satan Markalar Belli Oldu

2021 yılının ağustos ayında en çok araba satan markalar, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından sağlanan verilerle açıklığa kavuştu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,3 büyüme kaydederek 501.004 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde geçen yıla kıyasla %23,3 oranında artış görerek 391.392 adede ulaşırken hafif ticari araç pazarı ise %28 artışla 109.612 adedi gördü.

ODD'nin verilerine ögre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021'in ağustos ayında %5 azalırken otomobil pazarında %0,9 artış gözlemlendi ve hafif ticari araç pazarında %20,2'lik bir azalma meydana geldi.

2021 yılının ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5'lik bir azalma ile 58.454 adet oldu. 2021 yılının ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artışla 44.756 adede ulaşırken hafif ticari araç pazarı ise %20,2'lik bir azalma ile 13.698 adedi gördü.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 10 yıllık ağustos ayı satışlarına göre %1 oranında gerileme meydana geldi. Aynı satış oranına göre otomobil pazarında %1,6 artış meydana gelirken hafif ticari araç pazarında ise %8,8 azalma oldu.

Ağustosta En Çok Araba Satan Markalar Nelerdi?

Renault FIAT Hyundai Volkswagen DACIA

Ağustos ayında en çok araba satan markalar listesinin ilk sırasında Renault yer aldı. Renault, 8 bin 191 otomobil satışı gerçekleştirerek listenin ilk sırasına yerleşti ve onun hemen ardından ise 5 bin 936 otomobil satışı ile FIAT geldi.

Listenin üçüncü sırasında yer alan isim 4 bin 206 otomobil satmayı başaran Hyundai oldu. Hyundai'nin arkasındansa 2 bin 785 otomobil satışı gerçekleştiren Volkswagen geldi. Volkswagen'den sonra gelerek listenin ilk 5'inde yer alan isim, Volkswagen'le arasında otomobil satışı açısından çok fazla fark olmayan isim DACIA oldu. DACIA, ağustos ayını toplamda 2 bin 745 otomobil satışı gerçekleştirerek kapattı.

İlk 5'te yer alamasa da DACIA'nın hemen arkasından gelen isim, HONDA oldu. Bu ay 2 bin 257 satış gerçekleştiren marka, listenin altıncı sırasında yer aldı.