Ağustos Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına dair enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 32,95 oranında, ENAG verilerine göre ise yüzde 65,49 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Ağustos Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 yıllık bazda ise yüzde 32,95 şeklinde hesaplandı. Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 yıllık bazda ise yüzde 33,52 şeklinde hesaplanmıştı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,95 arttı, aylık %2,04 arttı



Detaylar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.🔎

↪️ https://t.co/pldSvJMwEL pic.twitter.com/8xdceibgDZ — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) September 3, 2025

ENAG'a Göre Ağustos Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,23 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %65,49 olarak açıklandı.

Aylık Enflasyon ile Yıllık Enflasyon Arasındaki Fark Nedir?

Aylık enflasyon, bir ay içindeki fiyat artışını gösterirken yıllık enflasyon ise son 12 aylık toplam fiyat artışını ifade eder. Yıllık enflasyon, daha uzun vadeli ekonomik eğilimi gösterir. Bu nedenle yıllık enflasyon oranı ekonominin genel sağlığı hakkında daha kapsamlı bir fikir sunarken, aylık enflasyon ise kısa vadeli ve daha ani dalgalanmaları yansıtır.

Enflasyon, Alım Gücünü Nasıl Etkiliyor?

Enflasyon, vatandaşın alım gücünü doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Basitçe söylemek gerekirse enflasyon oranları yükseldikçe paranın değeri azalır ve aynı miktar parayla daha az ürün veya hizmet satın alınabilir.